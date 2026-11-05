老屋電線老化恐釀火警…金門消防局3年訪視近9千戶 籲落實「五不一沒有」

老舊住宅電線老化、插座過載，可能成為電氣火災的隱形殺手。為降低老屋電氣火災風險，金門縣消防局自113年起推動「加強老舊建築物防範電氣火災宣導專案」，依住宅屋齡分階段擴大訪視範圍，3年來已完成8977戶家戶安全訪視及用電宣導，透過消防人員深入住家檢視電線、插座及電器設備，協助民眾及早揪出潛在危險。

消防局指出，老舊住宅因電線使用年限長、電器設備老化、電路負載不足，或長期不當使用延長線等因素，容易增加電線過熱、短路及電氣火災風險。尤其部分住戶對家中配線狀況缺乏了解，平時也未定期檢查，一旦電線絕緣層破損、插座過度負載，或電器長時間運轉，都可能埋下火災隱憂。

這項專案自113年啟動，由消防局災害預防科統籌，結合各消防分隊及防火宣導隊志工執行，採取分年、分階段方式推動。113年優先針對屋齡50年以上住宅訪視，完成3600戶；114年擴大至屋齡40年以上住宅，完成2831戶；115年再將範圍擴及屋齡30年以上住宅，完成2546戶，三年累計達8977戶。這項老舊住宅防範電氣火災專案執行至今年12月31日止，後續將持續透過家戶訪視及防火宣導，強化民眾用電安全意識。

訪視過程中，消防人員不只是進入住家宣導，更透過實地檢視，了解住戶家中電器設備、延長線、插座、電線及配電盤等使用情形，並提供「電氣火災安全診斷表」，引導民眾逐項檢查居家用電環境，針對可能存在的危險因子提出改善建議，讓防火工作從火災發生後的搶救，提前到日常生活中的預防。

消防局提醒，居家用電安全應落實「五不一沒有」原則，包括用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電器旁不放置可燃物、電源插座不用不插，以及沒有安全標章的電器不使用。

此外，民眾若發現電線破損、插座異常發熱、變色、鬆動、焦黑，或聞到異常焦味，應立即停止使用，並請專業人員檢查維修。若住宅內部配線已老舊或有更換需求，應委託合格電器承裝業者處理，切勿自行拆卸或修理，以免發生觸電或火災事故。

消防局長呂英華表示，電氣火災預防必須從日常生活做起，尤其屋齡較高的住宅，更應定期檢查電線、插座及電器設備，避免使用老舊、損壞或品質不明的電器。使用電器時也應避免長時間無人看管，外出及睡前應關閉不必要的電源，並保持電器周邊通風，避免堆放易燃物品。