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六都兒虐誰最嚴重？高市府反駁「高雄兒虐死亡人數非六都最高」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
針對兒虐議題，高市府以「成案數」及死亡數來看，高雄在2021年至2025年統計數字非六都最高。圖／高市府提供
針對兒虐議題，高市府以「成案數」及死亡數來看，高雄在2021年至2025年統計數字非六都最高。圖／高市府提供

台北市長候選人沈伯洋日前受訪談兒虐議題，猜台北市最嚴重，引發國民黨回擊「高雄才是六都之首」。高市府表示，高雄市近五年兒虐累計死亡人數並非六都最高，台中市最多、新北第二、高雄第三，兒少保護攸關生命安全，不容以片面數據扭曲事實，更不能以數字爭論取代制度檢討、逃避責任。

國民黨立委王鴻薇昨日根據衛福部資料指出，平均最嚴重的地區是民進黨執政的高雄，2024年高雄兒虐死了12名無辜小生命，今年至今台北市沒有任何兒虐致死，高雄發生兩死悲劇。

高雄市三民區上月甫發生2歲女童疑遭父母凌虐死亡，檢調介入發現1歲弟弟也受虐，父母遭收押禁見。市議員邱于軒質詢指出，高雄近3年來的兒少保護的總案量超過4萬5千多件，通報案件是六都之首，加上10月死亡女童，4年來至少16名兒童受虐死亡。

高市府據衛福部2021年至2025年統計指出，六都兒少保護服務人數成案數以新北市最多、台中市第二、高雄市第三。另累計五年重大兒虐死亡人數，台中市18人、新北市17人、高雄市15人，高雄並非六都最高，12人集中於2024年，其餘四年每年均不超過1人。

高市社會局說明，近年兒虐致死數據如下，2021年0人，2022年1人，2023年1人，2024年12人，2025年1人。2024年原列10案12人，其中1案1人經地檢署確認死因為疾病，其餘9案11人，包括殺子自殺2案4人、出生後遭母親遺棄或不當照顧致死3案3人。

社會局強調，高市府已於2023年成立檢警醫社溝通平台、結合高風險孕產婦計畫、幼兒專責醫師及四大醫學中心主動外展；首創兒虐傷勢即時醫療判讀、推動「六歲以下兒童身心及安全評估計畫」。此外，高風險家庭訪視頻率提高至每月1次，另針對高風險、未就托未就學的六歲以下兒童，拒訪或失聯一次即啟動警政協力；重大兒虐事件確認後2周內，由府級主管主持跨局處檢討，確實追蹤改善。

社會局呼籲外界應引用正確統計，釐清不同指標及案件性質，切勿混淆數據、斷章取義而誤導社會大眾。

兒虐 六都 高雄

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