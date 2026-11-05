全台首場法師防災士培訓屏東登場　百人學救護技能

宗教團體是救災重要力量，內政部攜手台灣佛教總會，今天在屏東縣潮州鎮舉辦全台首場出家法師防災士培訓專班，各地寺院約100名法師參與，學習CPR等救護技能。

全台首場出家法師防災士培訓專班今天在全球佛教聯合會館登場，約100名來自各地寺院的出家法師齊聚，一同學習心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作及防災應變訓練。

內政部政務次長董建宏出席並接受媒體聯訪表示，內政部自2018年起推動防災士培訓，目的是希望全民具備基本防災意識與自救、互救能力，此次首度與佛教團體合作，具有重要意義。

董建宏指出，台灣許多寺院位於山區或交通不便地區，一旦遭遇颱風、地震，可能因道路中斷形成孤島，或因地處偏遠導致救護人員無法即時抵達。若寺院法師具備相關技能，就能在關鍵時刻先提供初步救護，為傷病患爭取黃金救援時間。

董建宏表示，感謝台灣佛教總會理事長會常法師、秘書長見引法師及百名出家法師響應，讓宗教團體從過去參與災後救援，進一步將防災觀念與救護技能落實於日常生活。內政部長劉世芳也將持續擴大防災士培訓量能，預計今年全台防災士培訓達20萬人次，明年朝40萬人次目標邁進。

會常法師表示，佛教強調慈悲救苦、護生利他，除了弘揚佛法、關懷眾生，宗教修行者也應具備基本醫學常識與緊急救護能力，才能在他人需要協助時及時伸出援手。「救人一命，勝造七級浮屠」，守護生命正是佛教慈悲精神的具體實踐。

會常法師表示，希望透過培訓讓法師成為防災士種子，未來將所學帶回寺院，分享給信眾與社區居民，讓防災觀念從宗教場域向外擴散。當災難發生時，讓佛教團體既是撫慰人心力量，也成為守護生命安全重要後盾。