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馬祖南竿疑幽靈人口介選　3人交保

中央社／ 連江縣5日電

連江地檢掌握南竿某村疑有幽靈人口介選，昨天搜索並約談6人到案，其中陳姓、曾姓、饒姓民眾因涉嫌虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪嫌疑重大，訊後分別以新台幣5萬、3萬、2萬元交保。

福建連江地方檢察署今天發布新聞稿指出，日前接獲情資，指南竿鄉某村疑有幽靈人口介入選舉。檢察長劉俊杰、主任檢察官賴穎穎指揮調查局馬祖調查站取得相關證據，並於4日指揮馬祖、雲林調查站與中部地區機動工作站，持搜索票展開搜索行動。

連江地檢署說，此次搜索約談支持某候選人的選民、戶長共6人到案，昨夜訊問後，陳姓、曾姓與饒姓被告，被依違反刑法及選罷法意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪嫌，分別以新台幣5萬元、3萬元、2萬元交保。其餘同案被告則請回。

連江地檢署重申，意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶籍者，最高可處5年以下有期徒刑。民眾如發現相關妨害選舉情資，請踴躍檢舉。不僅檢舉人身分絕對保密，查獲屬實可領取最高新台幣2000萬元檢舉獎金。

南竿 馬祖 幽靈人口 2026九合一選舉 連江縣選舉

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