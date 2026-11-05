全台最南土地公廟重建！鵝鑾鼻保安宮席開200桌超度萬靈

全台最南端的土地公廟的鵝鑾鼻保安宮4日舉行重建動土奠基大典，地方官員、民代及信眾齊聚，共同見證重要時刻。現場也安排大型祈福超度法會，席開200桌普安撫三界萬靈；廟方也請出鎮廟之寶土地公龍杖，不少信徒都搶著摸，希望得到土地公庇佑。

鵝鑾鼻保安宮位於國境之南，主祀福德正神。寺廟旁的鵝鑾鼻公園停車場賣店區2017年底動工，意外挖出史前遺址，引發關注；廟宇位於國家公園區域內，附近又是獨特的隆起珊瑚礁地形，新廟宇因此將建築高度控制在9公尺多，不破壞國家公園地形，讓廟宇重建與環境保護取得平衡。

動土典禮包括屏東縣副縣長鄞鳳蘭、恆春鎮長尤史經、縣議員潘芳泉、盧玟欣及立委徐富癸代表陳文弘都到場參與。保安宮重建委員會副主委李梅菁指出，這次動土特別安排大型超度法會，希望透過傳統宗教儀式表達對土地的敬意，祈求地方安寧、萬靈安息。

廟方表示，未來除了延續地方信仰傳統，也期盼結合鵝鑾鼻燈塔、國境之南自然景觀及在地文化，讓這座具有歷史傳說的土地公廟持續守護地方，成為恆春半島兼具信仰與文化特色的重要地標。

全台最南端的土地公廟的鵝鑾鼻保安宮舉行重建動土奠基大典，現場大型祈福超度法會席開200桌普安撫三界萬靈。記者潘奕言／攝影

全台最南端的土地公廟的鵝鑾鼻保安宮舉行重建動土奠基大典，地方官員、民代及信眾齊聚，共同見證重要時刻。現場也安排大型祈福超度法會，席開200桌普安撫三界萬靈；廟方也請出鎮廟之寶土地公龍杖。記者潘奕言／攝影

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