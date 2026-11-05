小琉球封路護蟹82夜 入選全球百大綠色目的地故事

小琉球護蟹入選2026全球百大綠色目的地故事！10月28日在斯洛維尼亞舉行的「2026全球綠色目的地年會」，小琉球在地志工與生態團體推動的夜間封路護蟹行動「柏油路上的踢踏舞─一座島嶼的提問」，以「遊客體驗與目的地管理」類別入選全球百大綠色目的地故事。

小琉球面積僅6.8平方公里，年訪客卻突破百萬人次，密集的夜間機車車流，常在繁殖期造成降海釋幼的陸蟹媽媽被路殺。去年小琉球海岸生態協會幹部王添正爭取到海洋保育署「在地守護計畫」補助，從源頭阻止路殺悲劇。

在地團體發起「封路」倡議，由大鵬灣國家風景區管理處邀集屏東縣政府、琉球鄉公所、東港警分局等單位，完成路權申請與交管，在夏秋月圓之夜前後，於屏202線美人洞路段進行管制，守護陸蟹媽媽安全過馬路至海裡釋幼。

總共82個夜晚，志工們守護陸蟹媽媽免於路殺；護蟹行動入選2026全球百大綠色目的地故事消息傳回，志工們都非常開心。鵬管處長王玟傑表示，這次獲獎展現地方倡議如何透過公私協力，轉化為具體行動，讓觀光與野生動物生存並存。

在地團體表示，這次獲獎屬於全體參與護蟹的志工與居民，未來期待生態守護能結合在地就業與工作假期，讓保育成為全島共擔的長期責任。今年的夜間封路護蟹已於8月31日結束，呼籲旅客在島上騎車時減速慢行，為陸蟹媽媽留一條回家的路，也讓自己的旅程更安全。

小琉球在地志工與生態團體推動的夜間封路護蟹行動，入選全球百大綠色目的地故事。圖／鵬管處提供