快訊

人口探底／人口危機不可逆 搶移民是新選項？4張圖看懂「台灣移民輪廓」

涉勾結保險員集體詐保…研杰汽修老闆聲押 網紅「矮豆」百萬交保

高鐵板橋站道岔訊號異常 平均延誤30分鐘以內

聽新聞
0:00 / 0:00

小琉球封路護蟹82夜 入選全球百大綠色目的地故事

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
小琉球在地志工與生態團體推動的夜間封路護蟹行動，入選全球百大綠色目的地故事。圖／鵬管處提供
小琉球在地志工與生態團體推動的夜間封路護蟹行動，入選全球百大綠色目的地故事。圖／鵬管處提供

小琉球護蟹入選2026全球百大綠色目的地故事！10月28日在斯洛維尼亞舉行的「2026全球綠色目的地年會」，小琉球在地志工與生態團體推動的夜間封路護蟹行動「柏油路上的踢踏舞─一座島嶼的提問」，以「遊客體驗與目的地管理」類別入選全球百大綠色目的地故事。

小琉球面積僅6.8平方公里，年訪客卻突破百萬人次，密集的夜間機車車流，常在繁殖期造成降海釋幼的陸蟹媽媽被路殺。去年小琉球海岸生態協會幹部王添正爭取到海洋保育署「在地守護計畫」補助，從源頭阻止路殺悲劇。

在地團體發起「封路」倡議，由大鵬灣國家風景區管理處邀集屏東縣政府、琉球鄉公所、東港警分局等單位，完成路權申請與交管，在夏秋月圓之夜前後，於屏202線美人洞路段進行管制，守護陸蟹媽媽安全過馬路至海裡釋幼。

總共82個夜晚，志工們守護陸蟹媽媽免於路殺；護蟹行動入選2026全球百大綠色目的地故事消息傳回，志工們都非常開心。鵬管處長王玟傑表示，這次獲獎展現地方倡議如何透過公私協力，轉化為具體行動，讓觀光與野生動物生存並存。

在地團體表示，這次獲獎屬於全體參與護蟹的志工與居民，未來期待生態守護能結合在地就業與工作假期，讓保育成為全島共擔的長期責任。今年的夜間封路護蟹已於8月31日結束，呼籲旅客在島上騎車時減速慢行，為陸蟹媽媽留一條回家的路，也讓自己的旅程更安全。

小琉球在地志工與生態團體推動的夜間封路護蟹行動，入選全球百大綠色目的地故事。圖／鵬管處提供
小琉球在地志工與生態團體推動的夜間封路護蟹行動，入選全球百大綠色目的地故事。圖／鵬管處提供

小琉球在地志工與生態團體推動的夜間封路護蟹行動，入選全球百大綠色目的地故事。圖／鵬管處提供
小琉球在地志工與生態團體推動的夜間封路護蟹行動，入選全球百大綠色目的地故事。圖／鵬管處提供

小琉球 綠色 故事

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遠雄人壽合作林保署自然碳匯與生物多樣性平台

2026桃園一區一女路成果展 女性故事走進城市記憶

新北耶誕城金門亮點登場！巨型阿特高空抓魚　風獅爺換耶誕裝萌翻全場

小琉球海面驚見詭異金屬物！網友腦洞大開狂猜測 內行人揭曉答案

相關新聞

小琉球封路護蟹82夜 入選全球百大綠色目的地故事

小琉球護蟹入選2026全球百大綠色目的地故事！10月28日在斯洛維尼亞舉行的「2026全球綠色目的地年會」，小琉球在地志工與生態團體推動的夜間封路護蟹行動「柏油路上的踢踏舞─一座島嶼的提問」，以「遊客體驗與目的地管理」類別入選全球百大綠色目的地故事。

農村也有績優股 檳榔園變百香果園 屏東農村再生玩出新商機

屏東縣政府多年來深耕農村再生，培育多個全國知名金牌及指標型社區，近年積極發掘具產業特色、發展潛力及青年參與能量「績優股社區」，厚植農村發展動能。屏東縣有98個農村再生核定社區，歷年累計培力約220個社區，帶動約80名青年返鄉，吸引逾3萬人次走進屏東體驗農村旅遊。

馬祖斥資4.92億興建 兩座立體停車場啟用

連江縣政府斥資四點九二億元興建的介壽、福澳兩座立體停車場昨啟用，新增二五四席汽車位及卅席機車位。其中，介壽停車場提供一一九席汽車位，福澳停車場則一三五席汽車位及卅席機車位，藉由增加停車量能，紓解介壽村及福澳港區停車壓力。

全台最南土地公廟重建！鵝鑾鼻保安宮席開200桌超度萬靈

全台最南端的土地公廟的鵝鑾鼻保安宮4日舉行重建動土奠基大典，地方官員、民代及信眾齊聚，共同見證重要時刻。現場也安排大型祈福超度法會，席開200桌普安撫三界萬靈；廟方也請出鎮廟之寶土地公龍杖，不少信徒都搶著摸，希望得到土地公庇佑。

高市府：重大兒虐案若只比附數字 無助釐清制度問題

高雄市政府社會局表示，統計近5年重大兒虐案件，高雄累計死亡數非6直轄市最高，且案件集中特定年度，非長期持續偏高，如果僅以...

新北耶誕城金門亮點登場！巨型阿特高空抓魚　風獅爺換耶誕裝萌翻全場

新北歡樂耶誕城再添金門亮點！金門縣政府11月13日至19日跨海參展，將超人氣觀光IP、歐亞水獺「阿特」搬上板橋捷運站3號出口屋頂，以俏皮伸手抓魚的姿態亮相，打造高空視覺焦點；現場還結合AI沉浸式體驗金門7大觀光亮點，金沙鎮公所推出「風獅爺變身耶誕爺」AR互動，金酒公司也提供試飲，邀請民眾在耶誕歡樂氣氛中感受金門魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。