快訊

人口探底／人口危機不可逆 搶移民是新選項？4張圖看懂「台灣移民輪廓」

涉勾結保險員集體詐保…研杰汽修老闆聲押 網紅「矮豆」百萬交保

高鐵板橋站道岔訊號異常 平均延誤30分鐘以內

聽新聞
0:00 / 0:00

高市府：重大兒虐案若只比附數字 無助釐清制度問題

中央社／ 高雄5日電
高雄市政府3日召開市政會議，圖為市長陳其邁。中央社
高雄市政府3日召開市政會議，圖為市長陳其邁。中央社

高雄市政府社會局表示，統計近5年重大兒虐案件，高雄累計死亡數非6直轄市最高，且案件集中特定年度，非長期持續偏高，如果僅以個別數字或案件相互比附，無助釐清制度問題。

社會局透過新聞稿回應中國國民黨籍立法委員指高雄兒虐情況較嚴重表示，民國110年到114年重大兒虐案件統計，高雄累計15人，低於台中市18人及新北市17人，其中12人集中於113年，其餘4年每年都不超過1人，114年降到1人。

社會局說，每起案件家庭樣態、風險因素及處遇脈絡不同，應綜合年度變化、案件類型及致死原因等審慎判讀，如果只以個別數字或案件相互比附，可能二度傷害受害兒少、家屬及第一線社工。

社會局表示，重大兒少保護案件涵蓋攜子自殺、出生後遭遺棄及不當對待等不同類型，致死原因與風險因素各異，非均屬遭肢體暴力致死案件。

社會局說，以113年為例，高雄兒虐致死案共10案12人，其中1案1人經檢方偵辦確認死因為疾病，其餘9案11人中，包含殺子自殺2案4人、出生後遭母親遺棄或不當照顧致死3案3人，各類案件應依實際情形分析風險，並檢討及精進防治機制。

社會局表示，將持續從風險辨識、家庭訪視、照顧追蹤到跨網絡合作，整合醫療、警政、司法及社政等資源推動兒少保護工作，由被動接獲通報、處理個案，逐步轉向主動關懷、及早辨識風險，持續強化兒少安全防線。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

兒虐 無助 高市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

兒虐數據「用猜的」遭砲轟 沈伯洋：講兒虐用兒虐死亡、問台北答高雄

北市師涉猥褻性侵38國小男童遭訴 教育局：已解聘裁罰

避免錯誤吃藥 台南攜手藥師公會推「雙老家庭」到宅用藥諮詢　

沈伯洋稱北市兒虐六都之首「用猜的」 羅智強轟造謠：人品人間奇葩

相關新聞

小琉球封路護蟹82夜 入選全球百大綠色目的地故事

小琉球護蟹入選2026全球百大綠色目的地故事！10月28日在斯洛維尼亞舉行的「2026全球綠色目的地年會」，小琉球在地志工與生態團體推動的夜間封路護蟹行動「柏油路上的踢踏舞─一座島嶼的提問」，以「遊客體驗與目的地管理」類別入選全球百大綠色目的地故事。

農村也有績優股 檳榔園變百香果園 屏東農村再生玩出新商機

屏東縣政府多年來深耕農村再生，培育多個全國知名金牌及指標型社區，近年積極發掘具產業特色、發展潛力及青年參與能量「績優股社區」，厚植農村發展動能。屏東縣有98個農村再生核定社區，歷年累計培力約220個社區，帶動約80名青年返鄉，吸引逾3萬人次走進屏東體驗農村旅遊。

馬祖斥資4.92億興建 兩座立體停車場啟用

連江縣政府斥資四點九二億元興建的介壽、福澳兩座立體停車場昨啟用，新增二五四席汽車位及卅席機車位。其中，介壽停車場提供一一九席汽車位，福澳停車場則一三五席汽車位及卅席機車位，藉由增加停車量能，紓解介壽村及福澳港區停車壓力。

全台最南土地公廟重建！鵝鑾鼻保安宮席開200桌超度萬靈

全台最南端的土地公廟的鵝鑾鼻保安宮4日舉行重建動土奠基大典，地方官員、民代及信眾齊聚，共同見證重要時刻。現場也安排大型祈福超度法會，席開200桌普安撫三界萬靈；廟方也請出鎮廟之寶土地公龍杖，不少信徒都搶著摸，希望得到土地公庇佑。

高市府：重大兒虐案若只比附數字 無助釐清制度問題

高雄市政府社會局表示，統計近5年重大兒虐案件，高雄累計死亡數非6直轄市最高，且案件集中特定年度，非長期持續偏高，如果僅以...

新北耶誕城金門亮點登場！巨型阿特高空抓魚　風獅爺換耶誕裝萌翻全場

新北歡樂耶誕城再添金門亮點！金門縣政府11月13日至19日跨海參展，將超人氣觀光IP、歐亞水獺「阿特」搬上板橋捷運站3號出口屋頂，以俏皮伸手抓魚的姿態亮相，打造高空視覺焦點；現場還結合AI沉浸式體驗金門7大觀光亮點，金沙鎮公所推出「風獅爺變身耶誕爺」AR互動，金酒公司也提供試飲，邀請民眾在耶誕歡樂氣氛中感受金門魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。