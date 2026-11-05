高市府：重大兒虐案若只比附數字 無助釐清制度問題

高雄市政府社會局表示，統計近5年重大兒虐案件，高雄累計死亡數非6直轄市最高，且案件集中特定年度，非長期持續偏高，如果僅以個別數字或案件相互比附，無助釐清制度問題。

社會局透過新聞稿回應中國國民黨籍立法委員指高雄兒虐情況較嚴重表示，民國110年到114年重大兒虐案件統計，高雄累計15人，低於台中市18人及新北市17人，其中12人集中於113年，其餘4年每年都不超過1人，114年降到1人。

社會局說，每起案件家庭樣態、風險因素及處遇脈絡不同，應綜合年度變化、案件類型及致死原因等審慎判讀，如果只以個別數字或案件相互比附，可能二度傷害受害兒少、家屬及第一線社工。

社會局表示，重大兒少保護案件涵蓋攜子自殺、出生後遭遺棄及不當對待等不同類型，致死原因與風險因素各異，非均屬遭肢體暴力致死案件。

社會局說，以113年為例，高雄兒虐致死案共10案12人，其中1案1人經檢方偵辦確認死因為疾病，其餘9案11人中，包含殺子自殺2案4人、出生後遭母親遺棄或不當照顧致死3案3人，各類案件應依實際情形分析風險，並檢討及精進防治機制。

社會局表示，將持續從風險辨識、家庭訪視、照顧追蹤到跨網絡合作，整合醫療、警政、司法及社政等資源推動兒少保護工作，由被動接獲通報、處理個案，逐步轉向主動關懷、及早辨識風險，持續強化兒少安全防線。

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