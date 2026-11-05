新北耶誕城金門亮點登場！巨型阿特高空抓魚　風獅爺換耶誕裝萌翻全場

新北歡樂耶誕城再添金門亮點！金門縣政府11月13日至19日跨海參展，將超人氣觀光IP、歐亞水獺「阿特」搬上板橋捷運站3號出口屋頂，以俏皮伸手抓魚的姿態亮相，打造高空視覺焦點；現場還結合AI沉浸式體驗金門7大觀光亮點，金沙鎮公所推出「風獅爺變身耶誕爺」AR互動，金酒公司也提供試飲，邀請民眾在耶誕歡樂氣氛中感受金門魅力。

去年超巨型「阿特」首度進駐新北耶誕城，吸引不少民眾拍照打卡，今年再度受邀參展，展出位置移至板橋捷運站3號出口屋頂，以調皮伸手向下抓魚的逗趣姿態吸引目光。阿特原型為歐亞水獺，是台灣瀕臨絕種保育類野生動物，目前野生族群僅存於金門。縣府希望透過可愛的觀光IP，讓更多人認識金門珍貴生態，將野生動物保育及環境永續觀念融入節慶活動。

除了阿特，風獅爺及首次跨海亮相的「沙米」也將在站前廣場（新站路側）展出。風獅爺象徵金門傳統聚落守護文化；沙米則以金沙戲院為設計靈感，融入老戲院「五彎弧山牆」建築特色，並結合放映員角色設定，將地方歷史記憶轉化為溫暖可愛的文化意象，邀請民眾透過角色認識金門。

科技體驗也是此次展出重點，縣府將金門獲交通部觀光署認證的7大觀光亮點，導入數位孿生及720度全景影像技術，打造「AI沉浸式體驗景點」，民眾可透過AI智慧互動，依個人興趣探索金門，彷彿一秒穿越到島上。7大景點包括莒光樓、山后民俗文化村、經武酒窖、習山湖公園、建功嶼、陳景蘭洋樓及後浦十六藝文特區，涵蓋歷史建築、傳統聚落、生態景觀及藝文觀光。

金沙鎮公所則推出期間限定的「風獅爺變身耶誕爺AR」互動濾鏡，民眾只要透過手機，就能看見原本威嚴的風獅爺換上耶誕裝扮，體驗虛實整合的趣味。此外，「尋找風獅爺APP」將金門各地造型各異的風獅爺轉化為數位實境遊戲，金門在地活動將持續至明年2月26日，邀請遊客實地尋找風獅爺。

觀光處長許績鑫表示，縣府秉持縣長陳福海「友善金門、多元旅遊」施政理念，結合生態、人文及數位科技，透過跨縣市交流拓展觀光能見度，感謝新北市政府再次邀請參展，以及台北捷運公司提供場地與行政協助。

觀光處指出，新北歡樂耶誕城去年吸引約740萬人次造訪，是全台重要冬季節慶活動。金門此次結合金沙鎮公所、金酒公司及新北市政府等單位，以生態保育、在地文化及跨域合作為核心，融入ESG永續理念，盼將節慶人潮轉化為實際觀光動能。展期為11月13日至19日，氣偶全天候展出，觀光諮詢服務時間為上午11時至晚間10時，歡迎民眾前往打卡，進一步規劃金門深度之旅。

歐亞水獺「阿特」IP今年搬上板橋捷運站3號出口屋頂，以俏皮伸手抓魚的姿態亮相，打造高空視覺焦點，預料將成為打卡熱點。圖／縣府觀光處提供

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