農村也有績優股 檳榔園變百香果園 屏東農村再生玩出新商機

屏東縣政府多年來深耕農村再生，培育多個全國知名金牌及指標型社區，近年積極發掘具產業特色、發展潛力及青年參與能量「績優股社區」，厚植農村發展動能。屏東縣有98個農村再生核定社區，歷年累計培力約220個社區，帶動約80名青年返鄉，吸引逾3萬人次走進屏東體驗農村旅遊。

縣府農業處表示，農村再生計畫，讓社區依循在地特色發展，東片社區成立農村型社會企業，結合友善農業與時間銀行，打造互助共好；新龍社區將魚鱗轉化「魚粦」品牌，為漁村廢棄資源創造新價值；隘寮社區將在地黃荊開發特色商品，推動低碳旅遊。赤山社區透過鳳梨全株利用及老屋活化，為傳統農村開創多元發展契機。

這些社區發揮「母雞帶小雞」示範效益，帶動社區探索。內埔鄉黎明社區總幹事黃永全說，近年社區結合數位機會中心、綠色照顧、時間銀行及「黎尚往來」平台，培育青年數位小幫手，促進年輕世代創意與長輩生活智慧，讓社區照顧從單向服務轉變為彼此支持互助模式。未來整合周邊農場、小農及社區資源，串聯農產行銷、食農體驗與數位應用，吸引遊客走進農村、認識農村，促進在地產業與社區生活共榮。

另一個展現轉型活力萬巒鄉硫黃社區，從傳統農業出發，推動產業加值與農村體驗。社區理事長余瑞良表示，過去當地農民以種植檳榔為主，隨著農業環境與市場需求轉變，社區推動檳榔廢園轉作百香果，產銷合作社整合，發展觸角延伸至百香果採摘、苦瓜農事、地方料理及農產加工等多元食農體驗，農業不只有生產與銷售，結合觀光、文化與生活體驗，為地方產業創造附加價值。

硫黃社區產業轉型，吸引年輕世代投入農業。28歲青農李秉承以「果汁李」為名，透過網路影片分享農忙、果園管理及百香果特色，累積知名度，開創有別於傳統農產銷售經營模式。

農業處強調，農村再生核心價值，不僅在於打造成功示範社區，讓成功經驗傳承，從東片、新龍、隘寮、赤山等發展成熟的指標型社區，到黎明、硫黃等逐步展現特色與潛力的社區。

屏東縣內埔鄉黎明社區培育青年數位小幫手，讓年輕人的創意與長輩的生活智慧相互交流。圖／屏東縣政府提供

屏東縣內埔鄉黎明社區農場夏日螢光生態活動。圖／屏東縣政府提供

李秉承以「果汁李」為名逐漸累積知名度，走出不同於傳統農產銷售的品牌經營路線。圖／屏東縣政府提供