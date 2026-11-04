捐款1萬元收藏墨寶…金門6書法家揮毫 百幅作品助弱勢兒少

金門6位在地書法家今日齊聚金門家扶中心，現場揮毫創作100件書法作品，作為今年「家的希望．有您相扶」扶幼助學愛心園遊會的公益贈禮。民眾只要捐款1萬元支持扶幼助學經費，即可從中挑選一幅喜愛的墨寶收藏，讓藝術結合公益，為弱勢家庭孩子的求學與成長盡一份心力。

此次受邀揮毫的6位書法家，包括張君玉、孫國粹、張水團、洪壽森、翁清土及洪三袁，他們今天特別在家扶中心一樓大廳現場創作，將一筆一畫的心意化為百幅書法作品，提供捐款民眾選藏。這項活動已成為地方書法家支持家扶公益的傳統，每年園遊會籌備期間，書法家們都以實際行動響應，透過親筆墨寶感謝捐款者，也盼藉此吸引更多鄉親投入扶幼助學行列。

金門家扶扶幼主委許燕輝表示，感謝6位書法家年年熱情相挺，也感謝地方店家、社團及各界團體透過設攤、贊助等方式支持園遊會。每年活動從籌備到舉辦，都有許多地方力量共同投入，不過目前扶幼助學經費距離預定籌募目標仍有差距，希望更多鄉親認購園遊券或捐款響應，讓公益力量持續擴大。

金門家扶中心主任洪依帆指出，中心目前扶助約330名兒少，年齡層從學齡前幼兒到大專學生，每個階段都有不同的照顧及學習需求。中心除了每月提供經濟補助，減輕弱勢家庭生活負擔，也依照孩子的個別需求，安排能力培養課程、課業輔導及才藝培育等方案，協助孩子發展潛能。園遊會所籌募的扶幼助學經費，將投入兒少就學及成長所需資源，成為孩子持續向前的重要支持。

今年「家的希望．有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，將於12月13日上午9時30分至中午12時30分，在金馬聯合服務中心前廣場登場。現場規劃飲食、政令宣導攤位及兒童保護闖關活動，並安排舞台表演、表揚及摸彩，邀請民眾攜家帶眷共襄盛舉。

家扶中心表示，民眾購買200元園遊券，即可獲贈摸彩券1張，數量有限，送完為止；除了透過園遊會消費支持公益，也可捐款1萬元認領書法家愛心墨寶，讓一幅幅充滿祝福的作品，轉化為支持弱勢兒少求學的力量。相關資訊可洽金門家扶中心，電話082-326139。

金門6位在地書法家今日齊聚金門家扶中心，現場揮毫創作100件書法作品，作為今年「家的希望．有您相扶」扶幼助學愛心園遊會的公益贈禮，民眾只要捐款1萬元支持扶幼助學經費，即可從中挑選一幅喜愛的墨寶收藏。圖／金門家扶中心提供

金門知名書法家張水團今日到金門家扶中心，現場揮毫創作書法作品，民眾只要捐款1萬元支持扶幼助學經費，即可從中挑選一幅喜愛的墨寶收藏。圖／金門家扶中心提供