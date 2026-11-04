澎湖智慧旅遊服務平台啟動 週週抽1元遊澎湖活動

2026「BBGO One Scan澎湖智慧旅遊服務平台」，今天正式啟動，年底前每週搭配推出「1元遊澎湖」活動，期拓展澎湖觀光旅遊市場。

2026「BBGO One Scan澎湖智慧旅遊服務平台」，今天由行政院南部服務中心副執行長顏子傑、澎湖國家風景區管理處長郭振陵、議長陳毓仁與澎湖觀光圈成員陳仁和等人共同吹BB哨聲後展開。

陳仁和表示，為協助澎湖在地觀光產業全面升級數位化服務力，首度結合在地的整合食、宿、遊、購、行等旅遊資源，成立澎湖智慧旅遊服務平台，未來透過AI數位科技與在地產業合作全方位觀光服務，為遊客打造更智慧便利與海島旅遊新體驗。

陳仁和指出，1個人走得快，但1群人走得遠，在國旅市場全面轉型之際，澎湖傳統的旅遊型態要隨著轉變，目前澎湖加入智慧旅遊服務平台有52家業者，會員有1萬多人，且陸續在增加中，讓整個澎湖各方面一起做，就能創造更大的力量，全力推動澎湖整體觀光產業的升級。

同時配合澎湖智慧旅遊服務平台今天正式啟動，到12月1日止，每週搭配推出「週週抽1元遊澎湖」活動，為遊客打造更便利、店家更好的澎湖觀光旅遊市場。