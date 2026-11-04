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金門慈湖驚傳魚群大暴斃！近萬尾小沙丁魚屍漂滿水道 惡臭熏天

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣金寧鄉慈湖近日驚傳魚群集體暴斃，大批魚屍漂浮水面，估計數量有數千尾，炎熱天氣加速魚屍腐敗，現場惡臭四溢，讓附近運動民眾難以忍受。圖／民眾提供
金門縣金寧鄉慈湖近日驚傳魚群集體暴斃，大批魚屍漂浮水面，估計數量有數千尾，炎熱天氣加速魚屍腐敗，現場惡臭四溢，讓附近運動民眾難以忍受。圖／民眾提供

金門縣金寧鄉慈湖近日驚傳魚群集體暴斃，大批魚屍漂浮水面，估計數量從數千尾到近萬尾，炎熱天氣加速魚屍腐敗，現場惡臭四溢，讓附近運動民眾難以忍受。金門國家公園管理處接獲通報後，已派員到場調查並協助打撈清理。初步研判，可能與水域封閉、水流不暢及日夜溫差造成水中溶氧不足有關，實際原因仍待釐清。

據了解，近日金門白天氣溫炎熱，夜間則明顯降溫，有民眾發現慈湖出海口內側水道聚集大批魚群，隨後陸續出現死亡情形。附近居民觀察，魚群疑似前兩天隨潮汐游入水道後受困，因水域相對封閉，無法順利游回外海，才造成大量死亡，估計魚屍數量已達數千尾，甚至逼近萬尾。

由於天氣炎熱，魚屍迅速腐敗，現場散發濃烈惡臭，不少在慈湖周邊運動的民眾直呼難以忍受。附近釣客指出，死亡魚隻疑似為俗稱小沙丁魚的魚種，體長約10公分，生命週期較短，產卵後不久便可能死亡，但此次死亡規模異常，仍有待進一步查明。

針對外界質疑水域鹽度不足是否為魚群暴斃原因，金管處表示，慈湖設有閘門，平時會定期開啟引入海水，維持水域交換。由於目前正值小潮，預計兩天後再開啟閘門，讓海水進入，改善水域流通情形。

相關人士分析，死亡的魚群，看起來大多是窩斑鰶與漢民綾鯷，慈湖部分水域水深較淺且相對封閉，若水流不順，加上日夜溫差變化，容易造成水中溶氧量下降，引發魚群缺氧死亡，類似「泛池」現象在春、秋季節較容易發生。不過，是否為此次魚群暴斃的直接原因，尚待釐清。

金寧鄉代表李俊龍表示，今天接獲民眾反映後，第一時間便通報金管處，目前人員已到場調查，後續將持續追蹤水質變化及魚屍清理進度，盼儘速改善環境，避免惡臭持續影響周邊居民及遊客。

金門縣金寧鄉慈湖近日驚傳魚群集體暴斃，大批魚屍漂浮水面，金門國家公園管理處今天下午緊急派員到場打撈魚屍。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金寧鄉慈湖近日驚傳魚群集體暴斃，大批魚屍漂浮水面，金門國家公園管理處今天下午緊急派員到場打撈魚屍。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金寧鄉慈湖近日驚傳魚群集體暴斃，大批魚屍漂浮水面，估計數量有數千尾，看起來相當可怕。圖／民眾提供
金門縣金寧鄉慈湖近日驚傳魚群集體暴斃，大批魚屍漂浮水面，估計數量有數千尾，看起來相當可怕。圖／民眾提供

金門縣金寧鄉慈湖近日驚傳魚群集體暴斃，大批魚屍漂浮水面，金門國家公園管理處今天下午緊急派員到場打撈魚屍。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金寧鄉慈湖近日驚傳魚群集體暴斃，大批魚屍漂浮水面，金門國家公園管理處今天下午緊急派員到場打撈魚屍。記者蔡家蓁／攝影

金門 慈湖

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