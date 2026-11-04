屏東縣內埔衛生所重建今溫馨啟用 打造全齡健康促進據點

衛生所角色已從傳統疾病照護延伸到全齡健康促進，屏東縣衛生局近年來推動衛生所重建，整合資源，今與明日將啟用內埔鄉衛生所與新園鄉衛生所，縣長周春米今出席內埔鄉衛生所揭牌儀式說，要為在地打造更貼近生活的健康照護據點，接續還有10所衛生所將重建。

周春米表示，衛生所是深入社區、最貼近鄉親基層據點，原有建築因使用多年已難滿足現代化需求，縣府積極編列預算向中央爭取補助，她上任後陸續啟用三地門鄉青山村衛生室、潮州鎮、東港鎮、車城鄉衛生所及口社、四林村衛生室，今年迎來竹田鄉、內埔鄉、新園鄉衛生所啟用，全縣也與18個醫事團體合作提供更精準醫療服務，守護各年齡層鄉親的健康。

周春米說，持續推動10所衛生所重建，其中5所經費獲衛福部支持，還有2間衛生室重建與耐震補強工程，打造完善在地健康防護網。

內埔鄉衛生所總投入1億8000餘萬元，在內埔國中校地興建兩棟現代化建築，總樓地板面積約652坪。主棟除門診與預防接種等基本功能外，更結合社區心理衛生中心，設多功能活動室及心理諮商室，提供關懷訪視與諮商服務，兼顧民眾身心健康需求與服務可近性。另一棟因應高齡化社會，規畫長照小規模多機能的服務空間，結合日照中心與臨時夜間住宿服務。

新園鄉衛生所投入1億4000餘萬元，在新園國中校地興建地上3層建物，總樓地板面積約500坪，三樓打造「健康俱樂部」，配置等速肌力與有氧設備，預計未來結合專業醫護團隊健康評估與慢性病管理機制，配合專屬運動處方與物理治療師、體適能指導員，讓鄉親運動同時也有專業醫療級復能雙重照護。

縣府衛生局表示，除有衛生所守護在地健康照護，屏東還有7輛「行動生活復能車」，由物理治療專業人員協同衛生所公衛人員深入社區巡迴，為社區長輩打造在地健康防護。

屏東縣內埔鄉衛生所今熱鬧舉辦啟用典禮。記者劉星君／攝影

屏東縣內埔鄉衛生所今熱鬧舉辦啟用典禮。記者劉星君／攝影