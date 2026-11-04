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讓年輕人也住得起亞灣核心區 亞灣智慧社宅2期公辦都更案動土

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市政府攜手亞灣智造公司投資興建的亞灣智慧社宅第二期公辦都更案今日動土。記者王昭月／攝影
高雄市政府攜手亞灣智造公司投資興建的亞灣智慧社宅第二期公辦都更案今日動土。記者王昭月／攝影

高雄市政府攜手亞灣智能公司投資興建的亞灣智慧社宅第二期公辦都更案今日動土，完工後市府可分回659戶社會住宅，其中四成規畫為婚育宅。副市長林 欽榮強調，這是高雄運用公辦都更取得社宅的重要里程碑，要讓青年、新創人才及婚育家庭也住得起亞灣核心地段。

隨著亞灣2.0智慧科技創新園區及5G AIoT產業聚落持續推進，高雄亞洲新灣區住宅市場炙手可熱，高雄市政府為落實居住正義，卻在亞灣區精華地段規畫社宅，繼市府自建第一期工程之後，由國揚集團結合藏美集團組成的「亞灣智能公司」承攬的亞灣智慧社宅第二期公辦都更案，今也啟動。

副市長林欽榮，陳其邁市長任內透過市府自建、與國家住都中心合作等模式，新增社宅量能已達2萬3000多戶，實際施工的戶數居全國之最。面對亞灣2.0智慧科技創新園區及5G AIoT產業聚落發展，未來單靠政府自建難以滿足需求，因此透過公私協力，引進民間資金及專業，讓公有土地發揮最大效益。

林欽榮指出，智慧社宅二期基地約1.1公頃，民間投資約110億元，規劃6棟建築，北側2棟為地上21層住宅，市府透過公辦都更分回659戶納入社宅；南側4棟則為地上26層集合住宅。建築設計以海洋波動為意象，隨基地由北向南逐步拉高量體，勾勒港灣天際線，並導入智慧、低碳及綠建築設計，跳脫傳統印象的公宅，是社宅更兼具生活品質與都市景觀的「好宅」。

亞灣智能公司董事長郭君傑表示，二期工程為結合都市更新與科技智能建築，預計2032年底完工，未來兩期工程串聯後，將成為亞灣重要住宅聚落，也是高雄市社宅戶數最多的個案，

據規畫，二期基地規劃公共活動平台、AI智慧醫療室、兒童閱覽空間、健身中心及共享會議室等設施，並與一期透過二樓平台串聯，創造社區交流空間。兩期合計將提供四成婚育宅，婚育家庭最長可住12年，降低青年成家、生育及居住負擔。基地鄰近輕軌軟體園區站及捷運獅甲站，具雙軌交通優勢。

都發局表示，亞灣智慧社宅一期規畫634戶，已取得使用執照，設有托嬰中心、幼兒園、日照中心及社區關懷據點，預計11月19日至12月18日公告招租，盼明年農曆年後陸續入住；二期則規劃9間店鋪，引進生活商業機能，與一期社福設施相互補足，形成完整生活圈。

市府自建的亞灣社宅（圖左），與亞灣區高端住宅，坐落於同一地段，相互共融。記者王昭月／攝影
市府自建的亞灣社宅（圖左），與亞灣區高端住宅，坐落於同一地段，相互共融。記者王昭月／攝影

亞灣智能公司董事長郭君傑（左二）表示，亞灣智慧社宅二期公辦都更案，回饋高雄的社宅戶數，將是目前最大宗，左一為國揚集團執行長侯嘉琪，左三為高雄副市長林欽榮。記者王昭月／攝影
亞灣智能公司董事長郭君傑（左二）表示，亞灣智慧社宅二期公辦都更案，回饋高雄的社宅戶數，將是目前最大宗，左一為國揚集團執行長侯嘉琪，左三為高雄副市長林欽榮。記者王昭月／攝影

高雄 公辦都更 社宅

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