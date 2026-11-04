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屏東九如鄉圖書館大變身 砸1.7億打造智慧閱讀新地標、2028年完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如鄉圖書館新建工程完工示意圖。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣九如鄉圖書館新建工程完工示意圖。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣九如鄉圖書館使用逾40年，館舍空間與設施難以滿足民眾多元學習需求，屏東縣府推動九如鄉圖書館新建工程，今天舉行動土典禮，縣長周春米說，新館預計2028年完工，未來結合智慧閱讀、創客體驗、食農文化及多元展演等功能，打造知識探索、親子共學與社區交流全齡共融空間。

周春米說，原九如鄉圖書館從1984年啟用至今逾40年，時代變遷及閱讀型態轉變，既有館舍空間與設施難以滿足民眾多元學習需求。提供鄉親更優質閱讀環境，縣府向中央爭取資源，興建工程獲教育部補助8500餘萬元，並結合地方配合款，總經費約1.7億元。

「未來圖書館不再只是借書、看書的場所，更將成為孩子探索知識、青年激發創意、長輩樂活學習的重要據點」，周春米說，讓不同世代在這裡找到屬於自己的閱讀天地。

周春米表示，九如共融圖書館基地面積約1.2公頃，鄰近九如鄉行政中心及巴轆公園共融遊戲場，具有串聯地方公共服務與休憩空間的優勢。新館以「全齡共融」為核心，導入AI數位科技與智慧閱讀服務，圖書館閱讀學習、文化展演與國際交流功能。園區保留既有樹木，延續綠意景觀，營造閱讀與自然相互融合友善環境，讓民眾走進圖書館，也能享受舒適自在公共空間。

周春米強調，隨著九如地區人口成長，加上鄰近海豐產業園區，地方公共服務與生活機能更需要持續提升。縣府除推動共融圖書館，同步辦理九如鄉公共托育中心新建工程，逐步完善從幼兒照顧、親子休憩到全齡學習的公共服務網絡。

縣府文化處說明，九如共融圖書館規畫為地上三層建築，總樓地板面積約765坪，未來藏書量可達10萬冊，各樓層依不同年齡層與使用需求規劃多元機能。一樓設置「兒童書房」及「社區書房」，提供親子共讀與長者閱讀的舒適場域，並融入九如在地農業歷史、食農文化與地方特色。

二樓以「主要書庫」為核心，滿足閱讀、研究及自主學習需求；三樓則為多元交流與文化展演場域，設有150席演講廳、展示接待大廳及可遠眺巴轆公園的戶外露台，未來可辦理專題講座、藝文展覽、教育推廣及各類交流活動。

文化處表示，九如鄉深耕閱讀推廣，曾於2022年至2024年間獲教育部整體閱讀力表現績優肯定，展現在地閱讀扎根成果。新館落成後，結合智慧科技、數位學習與多元閱讀推廣，擴大公共圖書館服務量能，讓九如共融圖書館成為屏北地區兼具知識、文化與創意的嶄新地標。

館內空間模擬圖。圖／屏東縣政府文化處提供
館內空間模擬圖。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣九如鄉圖書館新建工程完工示意圖。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣九如鄉圖書館新建工程完工示意圖。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣府推動九如鄉圖書館新建工程，今天舉行動土典禮，縣長周春米（前排右三）與地方民代出席。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣府推動九如鄉圖書館新建工程，今天舉行動土典禮，縣長周春米（前排右三）與地方民代出席。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣府推動九如鄉圖書館新建工程，今天舉行動土典禮，縣長周春米（右三）與地方民代出席。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣府推動九如鄉圖書館新建工程，今天舉行動土典禮，縣長周春米（右三）與地方民代出席。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣府推動九如鄉圖書館新建工程，今天舉行動土典禮，縣長周春米（右二）與地方民代出席。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣府推動九如鄉圖書館新建工程，今天舉行動土典禮，縣長周春米（右二）與地方民代出席。圖／屏東縣政府文化處提供

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