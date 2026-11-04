高雄義大世界999秒跨年煙火 打造層次豐富空中花海

迎接2027年，高雄義大世界以「紫耀義大，樂享飛揚」為跨年主題，將於2027年1月1日凌晨0點施放長達999秒的跨年煙火。今天公布煙火內容，將以千輪煙火等打造層次豐富的空中花海。

義大世界今天新聞稿表示，義大世界跨年煙火秀邁入第18年，今年將以「璀璨千輪，繁花盛景」為主軸，透過多變花型、繽紛色彩與高低空交錯的演出設計，打造層次豐富的空中花海；跨年倒數前將加入無人機展演，為迎新時刻添亮點。

義大世界表示，今年最大亮點在以千輪煙火作為視覺焦點，開場將以大量五彩千輪密集綻放。整場演出透過不同施放位置與高低空效果的交錯搭配，煙火升空綻放時，最大橫向視覺展開寬度近500公尺。

除了五彩千輪煙火，此次演出也融入多段變色花柱煙火，藉由不同高度、色彩與節奏的編排，打造層層遞進的夜空盛景。整場煙火共分為6大篇章，以金色、紫色、銀白與紅色等色系交織呈現，搭配璀璨星雨、繽紛花束及多層次高空煙火等。

此外，2027年元旦適逢周五，跨年後就是三天連假，義大皇家酒店與義大天悅飯店推出多元住房專案，滿足不同旅遊需求。2家飯店跨年專案於11月15日前預訂，可享免收1成服務費的早鳥優惠。

另外，義大世界購物廣場將於12月31日至2027年1月3日推出消費滿新台幣萬元送餐飲抵用券活動；義大遊樂世界則自11月18日起至元旦連假期間推出「雪花恐龍星光月」，結合擬真恐龍、飄雪效果與冬季主題造景，營造雪國氛圍。