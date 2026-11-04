輕軌列車通過就塞車 高雄中山凱旋路口明將現交通陣痛期

高雄市前鎮區中山三路與凱旋四路口因車流量大，加上有環狀輕軌，尖峰時段常出現車流回堵；交通局明天調整及更新這路口的交通號誌管制設備，將關閉號誌，可能出現交通陣痛期。

高雄市政府交通局訂明天在前鎮區中山三路與凱旋四路口進行臨時線路改接作業，交通號誌將因此停擺，警方已安排警力疏導車流。

交通局智慧運輸中心今天表示，因辦理「環狀輕軌沿線路口暨鄰接周邊號誌化路口交通管制設備更新汰換及改善計畫」，施工期間依現場工作情形，才暫時關閉路口交通號誌，並視改接進度陸續恢復運作。

前鎮區中山、凱旋路口車流量大，加上輕軌具有優先通行權，列車通過時容易影響周邊號誌運作，尤其上下班尖峰時段，常出現車流回堵，引發通勤族怨聲連連。

高雄市交通局啟動路口交通設備更新及路型改善工程，預計更新號誌設備、調整車道配置，希望改善這路口交通，訂明天上午9時至下午5時關閉路口號誌，另11月9日晚間8時至10日上午6時封閉部分車道施工。交通局提醒用路人，施工期間行經路口應減速慢行，遵循現場交通指揮人員指示，注意行車安全。

交通局對這路口改輕軌列車利用既有共用時相通行，並規畫更新號誌控制設備，提升輕軌優先號誌控制彈性，縮短南北向車流停等時間；另將調整車道配置、拆除中山路部分中央分隔島，希望降低路口壅塞。