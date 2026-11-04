馬祖砸近5億打造兩座立體停車場 紓解福澳港、介壽村停車壓力

連江縣政府斥資近4.92億元興建的介壽、福澳兩座立體停車場，今日上午正式啟用，合計新增254席汽車停車位及30席機車位。其中，介壽停車場提供119席汽車位，福澳停車場則有135席汽車位及30席機車位，盼藉由增加停車量能，紓解介壽村及福澳港區長期停車壓力，改善違規停車及周邊交通秩序。

介壽村是南竿鄉政經中心，福澳港則是馬祖對外海運的重要門戶，平日除了居民日常停車需求，也承受洽公、商業活動及往來旅客帶來的車流，停車空間不足問題長期困擾地方。縣府為改善停車環境，積極向中央爭取經費，獲交通部公路局「前瞻基礎建設計畫－改善停車問題計畫」補助，推動兩座立體停車場興建工程，總經費約4.92億元。

兩座停車場今天上午接續舉行啟用儀式，上午9時先於介壽立體停車場舉行剪綵，10時再移師福澳立體停車場揭牌，由交通部技監賴明煌、縣長王忠銘、公路局科長李文雄，以及交通旅遊局長陳如嵐等人出席，地方民意代表及鄉親也到場見證。

王忠銘表示，介壽村與福澳港分別是南竿重要的行政生活中心及海運門戶，長期承受龐大車流與停車需求，感謝交通部公路局提供經費支持，以及縣議會和地方各界協助，讓兩座停車場順利完工啟用，也肯定施工單位駿富營造如期如質完成工程。

縣府交通旅遊局指出，兩座停車場分別投入約2.13億元及2.78億元興建，其中介壽立體停車場為地上3層建築，提供119席汽車位；福澳立體停車場則規劃地上4層，提供135席汽車位及30席機車位，合計新增284席停車空間。

除了增加停車位，兩座停車場也導入智慧化管理，配置車牌辨識及智慧停車引導系統，並串聯「連江縣智慧停車服務平台」，提升車位管理及停車效率。設施方面則配置電動車充電設備，並規劃無障礙、孕婦及親子優先停車位，兼顧不同族群的使用需求。

在建築設計上，兩座停車場採依山而建理念，減少山體開挖，並運用自然採光、通風及耐候建材，因應馬祖海島氣候與鹽害環境。其中，福澳立體停車場更融入戰地坑道意象，將地方歷史文化元素結合現代停車設施，兼顧實用機能與在地特色。

縣府表示，兩座立體停車場啟用後，除可增加介壽及福澳地區停車空間，也將持續推動智慧交通及公共運輸建設，希望從基礎停車設施著手，改善南竿交通環境，提升居民生活便利性及觀光接待品質。

連江縣府積極爭取中央經費挹注，獲交通部公路局「前瞻基礎建設計畫」補助，興建的介壽、福澳兩座立體停車場，今日上午正式啟用。圖／連江縣政府提供