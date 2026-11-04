高雄社區共餐疑食物中毒18人全出院 疑野摘「大苦薯」惹禍送驗

高雄市內門區金竹里社區共餐昨驚傳集體食物中毒，多名長輩吃下添加疑似「大苦薯」咖哩飯後，出現頭暈、噁心、嘔吐等症狀，18人就醫。衛生局今公布最新調查結果，確認可疑食材是供餐單位親友從山區自行採集，所幸患者症狀緩解，昨晚已全數出院。

衛生局指出，金竹里社區據點24人參與共餐，其中19人食用添加疑似大苦薯咖哩飯後，出現頭暈、全身無力、噁心及嘔吐等症狀，18人就醫後，昨晚9時30分左右症狀均已緩解，全數出院返家休養，今天也沒有新增通報個案。

衛生局昨派員疫調，研判涉及生物性毒素或化學性物質汙染，經比對共食項目，迅速鎖定咖哩飯裡的可疑食材，並查出這批食材並非市場購買，而是從山區採摘下來，製餐現場查獲剩餘大苦薯並完成採樣，將送衛福部食藥署進行分子物種鑑別。

衛生局說明，大苦薯又稱「白薯榔」、「白薯莨」，屬於含生物鹼的有毒植物，外觀容易與山藥等食用薯類混淆，誤食後可能出現噁心、嘔吐、手腳麻木、頭暈等症狀，嚴重者甚至可能引發抽搐、呼吸困難，影響呼吸及神經系統。

台灣過去就曾發生誤食大苦薯中毒案例，民國101年曾有民眾誤將外觀類似山藥的植物塊莖拿來烹煮排骨湯，食用後出現嘔吐、暈眩等症狀，經食品檢體檢驗，確認為大苦薯，野生植物若未經正確辨識，恐暗藏食安危機。

衛生局也提出3項預防措施，包括不要任意採食不知名植物或野菜，外出旅遊時，應特別留意孩童是否隨意摘採植物並放入口中，對於有毒觀賞植物，栽種者應設置明顯警告標示，避免民眾誤食。

衛生局再次呼籲，民眾切勿任意採摘、食用或分享來源不明的野生植物，社區共餐涉及多人飲食安全，更應選用來源明確、品種可辨識的食材，避免誤食。