高雄長輩共餐爆上吐下瀉 18人送醫

高雄市內門區金竹里社區發展協會多名長輩參加社區共餐，昨午餐後兩小時，多人出現噁心、嘔吐、腹瀉等不適症狀，共十八人送醫，幸無大礙；高市衛生局疫調發現，元凶疑似烹煮的咖哩飯添加從山區採摘「大苦薯」，已採集檢體送驗釐清。

根據衛福部食藥署資料，大苦薯是薯蕷科，又稱白薯榔、白薯、山薯等，食用會出現口、舌、 喉等處燒灼痛、噁心、嘔吐、腹痛、瞳孔縮小、手腳麻痺、昏迷、呼吸困難等症狀；二○一二年有民眾認為此植物外觀像山藥，烹煮排骨湯，吃下後出現嘔吐、 暈眩等情形，經檢驗為大苦薯。

據了解，大苦薯是共餐人員前一天前往山區採摘，加入餐點烹煮，被列為可疑食材。衛生局表示，已採集檢體，預計送交中央進行分子鑑定，確認植物實際種類，釐清是否含有可能引發身體不適成分，目前尚無法確認這起疑似食物中毒與大苦薯有關，後續仍須綜合流行病學調查、植物鑑定及相關檢驗結果，才能判定真正原因。

昨上午十一時許，金竹里社區發展協會舉辦共餐活動，餐點由社區廚工自行烹煮，約有廿四名民眾參與，下午一時起，陸續有人出現噁心、腸胃不適等症狀。

消防局獲報後，將五男、九女共十四人送醫，另有部分民眾自行就醫；衛生局統計，截至昨天下午五時，總共十九人身體不適，其中十八人就醫，所幸患者意識均清楚，皆在急診留觀。

衛生局提醒，山區野生植物種類繁多，部分植物外觀相似，民眾切勿任意採摘或食用來源不明、無法確認種類的植物及塊莖類食材，以免誤食有毒植物危及健康。