汙染疑慮 南星海堤驚見土方推海中

高雄小港南星計畫區砂石車出入頻繁引起地方反彈，近日又被發現南星海堤有挖土機疑似直接將土方倒入大海，岸邊因此出現黃褐色混濁水帶，民代質疑未合法申請，並擔憂泥沙向外擴散、汙染海洋生態，要求相關單位提出監測記錄。

對此，高雄港務分公司說明，中油正進行高雄港洲際液化天然氣接收站投資計畫，依環評規範施工，已督促廠商落實土方品質管制及環保措施。

議員陳麗娜表示，市府向議會報告指稱，港區整地收受高市府四六○萬立方公尺、台電灰塘區一七八萬立方公尺及港務公司工作海堤填築九○萬立方公尺，合計約七二八萬立方公尺營建剩餘土石。

近日有居民拍攝挖土機將土石直接傾倒入海畫面，引發汙染擔憂，陳麗娜質疑施工合法性，以及有無符合環保規範與環評承諾，居民根本無從得知是哪個單位將土石傾倒入海。

「絕不容許拿陸地收土核准，當成向海裡填土的通行證」，陳麗娜指出，相關單位應提出記錄與監測數據，接受外界檢驗。

市府工務局表示，土石堆置全屬陸上作業，未傾倒入海。高雄港務分公司解釋，「高雄港液化天然氣建港工程」的「外廓防波堤工程」預計施工至二○三○年，目前進行臨時施工碼頭前置填築，須先將海床填築至設計高程，再鋼板樁打設，並非未經規畫逕行傾倒土方。

高雄港務分公司也說，營建剩餘土石方須依規定辦理土壤檢測及審查，進場時車牌辨識、目視檢查、落地檢查、隨機抽驗土質及ＣＣＴＶ全程監控；施工期間定期辦理水質監測，並設防止膜及施工擋浪堤等汙染防制設施。