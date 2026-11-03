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屏東聖誕節11月6日浪漫點燈 12組璀燦燈飾超吸睛 打造樂園聖誕派對

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「2026屏東聖誕節」將在11月6日起在屏東公園浪漫點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題，12組璀璨燈飾，營造聖誕節的氛圍，邀請全國民眾走訪屏東。記者劉星君／攝影
「2026屏東聖誕節」將在11月6日起在屏東公園浪漫點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題，12組璀璨燈飾，營造聖誕節的氛圍，邀請全國民眾走訪屏東。記者劉星君／攝影

「2026屏東聖誕節」將在11月6日起在屏東公園浪漫點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題，12組璀璨燈飾，其中高達10公尺巨型主燈「璀璨驚喜盒」更是必拍景點，搭配燈光秀、周末限定泡泡秀及市集，營造充滿聖誕節慶的熱鬧氛圍，邀請全國民眾走訪屏東，一起共度歡樂時光。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年主燈「璀璨驚喜盒」首度結合機械動態、絢麗視覺及即時互動三大元素，打造驚喜滿滿沉浸式體驗，搭建期間就引發網路熱議，不少民眾直呼「屏東是全台最尊重聖誕節的縣市」，未演先轟動。另一亮點「星光聖誕樹」同樣高達10公尺，兩大巨型燈飾相互輝映，將成為園區最吸睛的打卡熱點。

屏東公園也規畫「童話帽險家」，透過四座情境櫥窗呈現冬季森林、胡桃鉗舞會、聖誕村與夢幻城堡；「星耀金冠」以巨型金色冠飾打造迎賓光廊；「月光童話」描繪馴鹿牽引聖誕雪橇劃破夜空的景象。5組燈光秀每15至30分鐘輪番登場，帶領民眾走進童話世界。

傳播處說，今年除繽紛燈飾，假日限定「夢幻泡泡秀」全面升級，採用煙霧泡泡機，帶來耳目一新夢幻效果；「星光聖誕樹」設14間特色賣店，打造宛如童話般聖誕村。燈飾更延伸至中華路、逢甲路、民族路及慈鳳宮周邊，搭配免費拍貼機及「歡樂遊行」，邀請大小朋友走進屏東，感受熱鬧的聖誕派對。

縣府表示，屏東聖誕節將在11月6日持續點亮至2027年1月3日，配合活動開幕，11月72到8日將在中華路舉辦「中華一條街市集」，集結70攤特色攤位，包含文創手作、在地美食及精緻甜點等，邀請民眾把握假期來趟屏東之旅。

「2026屏東聖誕節」將在11月6日起在屏東公園浪漫點燈，「星光聖誕樹」周邊設14間特色賣店，打造宛如童話般聖誕村。記者劉星君／攝影
「2026屏東聖誕節」將在11月6日起在屏東公園浪漫點燈，「星光聖誕樹」周邊設14間特色賣店，打造宛如童話般聖誕村。記者劉星君／攝影

「2026屏東聖誕節」將在11月6日起在屏東公園浪漫點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題，12組璀璨燈飾，營造充滿聖誕節慶的熱鬧氛圍，邀請全國民眾走訪屏東。記者劉星君／攝影
「2026屏東聖誕節」將在11月6日起在屏東公園浪漫點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題，12組璀璨燈飾，營造充滿聖誕節慶的熱鬧氛圍，邀請全國民眾走訪屏東。記者劉星君／攝影

「2026屏東聖誕節」11月6日起在屏東公園浪漫點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題，12組璀璨燈飾，周末限定泡泡秀，邀請全國民眾走訪屏東。記者劉星君／攝影
「2026屏東聖誕節」11月6日起在屏東公園浪漫點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題，12組璀璨燈飾，周末限定泡泡秀，邀請全國民眾走訪屏東。記者劉星君／攝影

「2026屏東聖誕節」11月6日在屏東公園浪漫點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題，12組璀璨燈飾，營造聖誕節慶氛圍，邀請全國民眾走訪屏東。記者劉星君／攝影
「2026屏東聖誕節」11月6日在屏東公園浪漫點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題，12組璀璨燈飾，營造聖誕節慶氛圍，邀請全國民眾走訪屏東。記者劉星君／攝影

「2026屏東聖誕節」將在11月6日起在屏東公園浪漫點燈，「星光聖誕樹」周邊設14間特色賣店，打造宛如童話般聖誕村。記者劉星君／攝影
「2026屏東聖誕節」將在11月6日起在屏東公園浪漫點燈，「星光聖誕樹」周邊設14間特色賣店，打造宛如童話般聖誕村。記者劉星君／攝影

「2026屏東聖誕節」將在11月6日起在屏東公園浪漫點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題，12組璀璨燈飾，營造充滿聖誕節慶的熱鬧氛圍，邀請全國民眾走訪屏東。記者劉星君／攝影
「2026屏東聖誕節」將在11月6日起在屏東公園浪漫點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題，12組璀璨燈飾，營造充滿聖誕節慶的熱鬧氛圍，邀請全國民眾走訪屏東。記者劉星君／攝影

「2026屏東聖誕節」將在11月6日起在屏東公園浪漫點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題，12組璀璨燈飾，營造聖誕節的氛圍，邀請全國民眾走訪屏東。記者劉星君／攝影
「2026屏東聖誕節」將在11月6日起在屏東公園浪漫點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題，12組璀璨燈飾，營造聖誕節的氛圍，邀請全國民眾走訪屏東。記者劉星君／攝影

「2026屏東聖誕節」將在11月6日起在屏東公園浪漫點燈，「星光聖誕樹」周邊設14間特色賣店，打造宛如童話般聖誕村。記者劉星君／攝影
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今年推出的文創商品「派對領帶」有紅色、綠色兩個款式，1個50元。記者劉星君／攝影
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「2026屏東聖誕節」將在11月6日起在屏東公園浪漫點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題，12組璀璨燈飾，營造充滿聖誕節慶的熱鬧氛圍，邀請全國民眾走訪屏東。記者劉星君／攝影
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屏東 聖誕節

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