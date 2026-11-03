高雄草衙王船祭 11月15日鳳鼻頭登場

高雄宗教盛事「2026草衙王船祭」即將熱鬧登場！草衙臨水宮每五年舉辦一次王船祭，今年適逢丙午年，特別打造一艘耗資120萬元、全長約6公尺的木製王船，命名為「岷號」，將於11月15日從臨水宮起駕，前往林園鳳鼻頭沙灘舉行送王船儀式。廟方更透露，歷年不少地方政治人物熱衷參與，甚至流傳「拉過王船都會當選」的說法，成為地方另類話題。

草衙臨水宮主祀五年千歲、三奶夫人，主神為朱、邢、李千歲，王船則象徵代天巡狩，奉旨出巡四方、宣化德教、醒世救民。由於神威顯赫、香火鼎盛，王船祭不僅是地方重要宗教活動，也吸引不少外地信眾前來參與。

今年打造的「岷號」王船，全長約6公尺、寬約1.8公尺，斥資120萬元，耗時一年製作，整艘以原木手工打造，從船身彩繪到船上兵將人偶雕刻，都由資深師傅精心完成，展現台灣傳統王船工藝之美。

主委陳德和表示，為迎接王船祭，廟方也安排一系列活動，包括明華園天字團演出以及「王船祭之夜」，邀請歌手翁鈺鈞、DJ圓圓、鄧廣福等人演出，並安排趣味抽獎。

重頭戲將於11月15日登場，王船上午11時15分從草衙臨水宮起駕，沿南星路前往林園鳳鼻頭沙灘，舉行送王船科儀。完整參與活動的民眾還可獲贈平安米，邀請民眾走進草衙，感受傳統王船祭典的熱鬧與文化魅力。

高雄草衙臨水宮即將舉辦熱鬧王船祭活動，邀請民眾前往參觀。記者劉學聖／攝影