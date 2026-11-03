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高雄內門社區共餐疑集體食物中毒 多名長輩送醫治療
高雄市內門區驚傳疑似集體食物中毒事件，金竹社區發展協會於今天中午舉辦社區共餐，不料多名長輩用餐完畢後，陸續出現噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，高雄市消防局於下午接獲通報後緊急派遣多輛救護車前往現場，目前已知至少8名長輩送醫治療，另有部分長輩自行就醫，詳細原因及確切不適人數仍待進一步釐清。
高雄市消防局指出，今天下午2時30分許接獲報案，指內門區金竹社區發展協會有多名長輩身體不適，隨即派遣內門、旗山、杉林及甲仙等分隊前往現場處理。
初步了解，今天中午共有20名長輩在社區參加共餐，用餐後陸續傳出腸胃不適災情，目前已有8人由救護人員協助送醫，也有長輩自行前往醫院，消防人員仍持續協助身體不適的長輩就醫中。
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