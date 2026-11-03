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屏東縣鹽埔鄉鵪鶉場確診H5N1禽流感 業者主動通報…2日撲殺4.8萬多隻

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
動防所昨天執行撲殺作業。圖／屏東縣政府提供
動防所昨天執行撲殺作業。圖／屏東縣政府提供

屏東縣動物防疫所10月30日接獲鹽埔鄉1處鵪鶉場主動通報飼養鵪鶉異常死亡，隨即依標準作業程序啟動防疫機制，11月1日經研究所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，2日撲殺作業，共撲殺4萬8977隻鵪鶉，並督導業者完成場區清潔與消毒。

屏東縣動防所表示，接獲禽場通報，派人到該場移動管制、對場區及周邊噴灑消毒，採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗，同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及有無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場周邊環境消毒，以控制疫情散播。

動防所表示，2日撲殺，共撲殺4萬8977隻鵪鶉（種禽6500隻、產蛋鵪鶉2萬77隻、未產蛋鵪鶉2萬2400隻），並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，及對相關聯場進行回溯追蹤以降低疫情傳播風險。

農業處長李永文表示，每年10月至3月為禽流感好發季節，提醒養禽業者須落實各項生物安全措施做好人員管制，消毒人員、車輛、運輸工具及其他進出禽場器具，維持防鳥圍網設施運作，每日自主觀察場內家禽健康狀況，若發現異常症狀（如精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降或異常死亡等），請盡速通報動物防疫所，以利控制及防範疫情蔓延。

屏東縣 禽流感

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