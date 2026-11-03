高雄多項都市計畫審議通過 重大建設向前邁步

內政部都市計畫委員會今天通過多項高雄重大都市計畫，包括大林蒲遷村安置地都市計畫變更案、岡山聖森路產業用地案、高雄捷運黃線Y8、Y18站聯開案都市計畫變更案等，讓建設再向前邁步。

高雄市政府都市發展局會後透過新聞稿表示，內政部都市計畫委員會今天召開第1112次會議，審議通過新材料循環產業園區及大林蒲遷村安置地都市計畫變更案，為大林蒲遷村、新材料循環產業園區推動再跨出關鍵一步，明年將朝實質遷村目標推進。

依經濟部所提計畫，大林蒲遷村業經行政院核定，納入由經濟部申請設置新材料循環產業園區辦理。同時，都委會也同步審議通過「變更高雄市鳳山主要計畫（部分住宅區為商業區）案」，落實遷村商業區土地「一坪換一坪」抽籤配地等承諾。

此外，內政部都市計畫委員會也審議通過「變更高雄市岡山主要計畫（第三次通盤檢討案）」，即聖森路產業園區區段徵收案，總面積約60公頃，可提供約30公頃產業專用區土地，另規劃11公頃住宅區土地及19公頃公共設施用地。

市府表示，此案完成後，除了能打通大德一路銜接聖森路以優化區域交通外，更能增加約30公頃的產業用地，市府預計最快明年取得產業用地，提供電子產業與高科技關聯產業即時進駐應用。

另外，高雄捷運黃線Y8、Y18站聯合開發案也審議通過，打造Y8站成為結合大學、技職教育與軌道建設的科技產學基地；並通過Y18站變更案，接軌捷運橘線O10站、衛武營國家藝術文化中心及預計明年開幕的「三井LaLaport高雄」等。