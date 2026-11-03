屏東大店長課程前進屏南 8周密集課程組成創業團隊

屏東縣政府推動「屏東大店長課程」今年已邁入第12年，累計培育367名企業經營者與青年創業家。第13期基礎營運班今天在枋寮舉辦開訓典禮，透過8周密集培訓，讓青年創業者學習經營觀念及實戰技巧，讓創業不再是單打獨鬥，而是一群人一起學習突破。

勞青處長李雨蓁表示，近年有許多青年落地生根的枋寮，所以這期特別將課程帶進屏南，讓青年不用跑遠也能學習專業的經營管理課程。透過8周學習，學員可以學習經營知識，並找到創業解決問題的方法。

屏東大店長聯盟表示，大店長課程結合專業講師與歷屆優秀學長姐的實戰經驗，讓學員有機會學習不同產業的經營。透過跨產業交流與經驗傳承，讓每一名大店長除了經營自己的品牌，更能串連彼此的力量，讓屏東的創業能量持續擴大。

勞青處表示，這期課程由張勝鄉、施瑞峰兩名老師領軍，攜手歷屆優秀的大店長學長姐擔任講師，帶學員學習企業經營七大策略，包括企業文化、品牌行銷、顧客接觸點管理，到後勤分工、管理月曆、人才培育及目標管理與KPI，將實戰經驗轉化為經營能力。

勞青處表示，大店長課程陪伴一屆又一屆青年在地方扎根，讓不同產業的創業者有機會成為彼此的神隊友。未來將持續串連在地資源，讓創業學習不受地域限制。

「屏東大店長課程」第13期基礎營運班今天在屏南舉辦開訓典禮，透過8周密集培訓讓青年創業者學習經營觀念及實戰技巧。圖／縣府提供