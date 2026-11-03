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大林蒲遷村安置地都市計畫變更案審議通過 拚明年實質遷村

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
大林蒲安置地空拍圖。圖／高市都發局提供
大林蒲安置地空拍圖。圖／高市都發局提供

高雄市政府啟動大林蒲遷村計畫6年，內政部都委會今天審議通過「新材料循環產業園區及大林蒲遷村安置地都市計畫變更案」。高市都發局表示，朝明年實質遷村目標持續推進。

大林蒲遷村納入新材料循環產業園區辦理，內政部都市計畫委員會今日召開第1112次會議進行都計變更審議。市府表示，歷經6年民意溝通，遷村案獲得八成以上房地所有權人簽署書面同意支持，繼今年年9月23日環境影響評估審查通過後，今天都計變更通過，又往前邁進一大步。

都發局指出，除大林蒲遷村安置地都計變更案之外，此次會議也同步審議通過「變更高雄市鳳山主要計畫（部份住宅區為商業區）案」，以落實遷村商業區地土「一坪換一坪」抽籤配地承諾，將鳳山一處住宅區街廓變更為商業區，並於新增1條計畫道路，以配合安置土地配置及後續發展需求。

在安置基地公共建設方面，國中小學、派出所、消防隊、多功能活動中心、停車場及公園等設施，均已納入遷村總經費800億元的整體規劃，相關工程陸續啟動。10月27、28日鳳林國中、鳳林國小新校舍已動土，預計119學年度正式啟用。

另安置基地規劃設置的28條道路，預計於2027年8月完工，將逐步完善交通及公共服務機能，為居民後續建屋及入住做好準備。

副市長林欽榮表示，新材料循環產業園區及大林蒲遷村安置地都市計畫經內政部都委會審議通過，象徵遷村正式迎來階段性且突破性的推進，這不僅是市府團隊落實居住正義與照顧鄉親的重要里程碑，更是大林蒲遷村工作全面啟動的關鍵時刻。

新材料循環產業園區空拍圖。圖／高市都發局提供
新材料循環產業園區空拍圖。圖／高市都發局提供

未來大林蒲居民遷往安置地（黃框區塊）居住，現址會變成新材料循環產業園區（紅框區塊）。圖／高市都發局提供
未來大林蒲居民遷往安置地（黃框區塊）居住，現址會變成新材料循環產業園區（紅框區塊）。圖／高市都發局提供

大林蒲遷村 都市計畫 內政部

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