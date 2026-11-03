三十而立 王品超接掌屏東縣創新創業協會第30屆理事長 導入魚群理論

30年創業傳承，迎來30歲新世代領航，屏東縣創新創業協會第30屆理事長由三恆一樹行銷有限公司執行長王品超接任，恰逢新任理事長王品超30歲，別具意義「三十而立」，象徵世代傳承，更展現屏東青年創業新力量。王品超說，未來以「魚群理論」作為協會經營核心，凝聚理監事及會員企業專業與資源，讓創業者不再單打獨鬥，共同打造互助、共創、共好的創業生態系。

屏東縣創新創業協會秉持全國創新創業總會「大家幫助大家創業」理念，透過企業交流、經驗分享及資源連結，協助創業者成長茁壯，並鼓勵企業將經營成果回饋社會，協會邁入第30屆。

「30歲接下第30屆理事長，對我來說，不只是一份榮耀，更是一份責任。」王品超說，協會 30 年的歷史，是歷任理事長及無數企業前輩共同累積的成果。能在這個時間點承接重任，感謝前輩信任，希望讓這份累積多年創業能量，成為支持下一代創業者重要力量。

三恆一樹行銷有限公司執行長的王品超，22歲便踏上創業之路。年輕創業的歷程，讓他深刻體會創業者在資源、人脈、人才及經營管理上的挑戰，也更加珍惜一路上來自前輩與夥伴的支持。

王品超說，創業不是一個人就能完成的事業。年輕時所獲得的每一份協助，都可能成為企業持續前進的關鍵，而當自己逐漸有能力時，更應該將曾經獲得支持傳遞 。這份信念，也與創新創業協會「大家幫助大家創業」的精神不謀而合。

對協會未來發展，王品超提出 「魚群理論」作為新一屆團隊的經營方向。他表示，魚群在海洋中前進時，並不是每一條魚都依靠某一條魚帶領，而是透過彼此感知、相互協調，形成具有方向性與韌性的群體。當面對外在環境變化時，群體更能即時調整方向，展現集體行動的力量。

「我不希望理事長是一個人游得最快的魚，而是希望所有理監事、會員企業，都能找到自己的位置，朝共同的方向前進。」 王品超認為，協會最大的價值不只是會員人數，而是每位成員背後累積的經驗、專業、人脈與資源。未來積極發揮理監事及會員企業的專長，透過跨產業合作、企業經驗分享及資源媒合，讓會員之間不只是認識彼此，更能真正產生合作機會。