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老人看病補助恐斷炊？林于凱揭高雄10年漏洞 呼籲市府檢討制度缺口

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
民眾黨高雄市議員候選人林于凱（左）與醫師蘇偉碩（右）點出《老人福利法》第22條修法引發弱勢長者醫療補助爭議。圖／林于凱提供
民眾黨高雄市議員候選人林于凱（左）與醫師蘇偉碩（右）點出《老人福利法》第22條修法引發弱勢長者醫療補助爭議。圖／林于凱提供

老人福利法》第22條修法引發弱勢長者醫療補助爭議，衛福部警告，部分原本接受補助的老人恐失去法源依據，民眾黨高雄市議員候選人林于凱與醫師蘇偉碩今天指出，地方政府仍可依《社會救助法》訂定醫療補助辦法，並不會因中央修法就全面失去補助依據，反而揭露高雄早在10年前就已縮減部分弱勢長者醫療補助資格。

立法院日前三讀修正《老人福利法》第22條，增訂中央補助一定所得條件以上長者健保費的規定，同時刪除地方政府應補助無力負擔健保部分負擔及健保未給付醫療費用的文字，衛福部長石崇良因此示警，部分弱勢老人恐面臨補助失去法源的問題。醫師蘇偉碩表示，《社會救助法》第20條已授權地方政府自行訂定醫療補助項目及標準，高雄現行醫療補助辦法也是依此訂定，不會因老福法修正而失效。

林于凱則指出，高雄在2016年修正相關辦法後，一般醫療費用補助對象僅限低收入戶及中低收入戶，領有中低收入老人生活津貼及身心障礙生活補助者，並未納入一般醫療補助資格。他引用市府資料指出，今年上半年高雄重傷病醫療補助約517萬元，要求市府檢討制度缺口，並承諾若未來當選，將推動修法，讓更多弱勢長者及身障者獲得醫療保障。

民眾黨高雄市議員候選人林于凱（左）與醫師蘇偉碩（右）點出《老人福利法》第22條修法引發弱勢長者醫療補助爭議。圖／林于凱提供
民眾黨高雄市議員候選人林于凱（左）與醫師蘇偉碩（右）點出《老人福利法》第22條修法引發弱勢長者醫療補助爭議。圖／林于凱提供

林于凱 補助 老人

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