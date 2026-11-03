心理諮商補助 使用率不到一半

高雄今年接連傳三名教師身亡，校園職場壓力和教師心理健康問題引發關注。高雄市教師職業工會理事長李雅文指出，高雄教師每年最高可獲一萬九千二百元心理諮商補助，使用率卻不到一半，關鍵在於怕被貼上「心理有問題」標籤。國民黨高雄市長候選人柯志恩指應協助增加心理諮商，作為老師最堅實的後盾。

日前一名偏鄉國小男教師被發現倒臥校內雜物間，無生命跡象，死因尚未釐清，但已是高雄今年第三起教師事件。教師心理健康引發教育界關注。

李雅文說，教師除教學，還要面對投訴、學生管教、網路公審及繁重行政工作，可能因課堂言行遭PO網而承受壓力，加上代理教師難聘、人力不足，現職教師又須不斷支援額外工作，造成身心負擔，然而教師心理諮商資源卻未被充分利用。

她指出，教育局提供教師個別及團體諮商服務，每次個別諮商補助一千六百元，每年最多十二次，今年經費也充足，但實際使用率卻不到一半，主要怕被貼標籤，寧可獨自承受壓力。

柯志恩昨出席高雄師範大學教育行動論壇指出，政府不能只要求老師有愛心與教育使命感，卻忽略他們也需被照顧，政府應減輕不必要的行政負擔、增加心理諮商及專業輔導資源，健全親師溝通與衝突處理機制，保障合理管教權及提供法律支持。照顧學生前，要先照顧老師，高雄要成教育之都，應從接住每一位老師開始。