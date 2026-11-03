聽新聞
0:00 / 0:00

教師殞落 議員批高市教育局無作為

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄報導

年初至今，高雄已有三位老師失去生命，議員邱于軒接獲老師悲慟陳情，昨沉痛批高雄市教育局至今神隱、無作為，要求正視近期悲劇，全面檢視教學現場過勞與心理支持系統的失靈，建立暢通溝通管道。

教育局表示，針對教師不幸離世事件，第一時間即入校了解情況，並提供師生心理支持及諮商服務。每起事件都有個別背景與複雜因素，事實未明前，應避免未經查證的臆測及貼標籤。今年起高市已提高教師及教保人員心理諮商補助至每人十二次，並擴增至五十六家特約機構，另辦理十五場壓力管理研習，從個人諮商到校園預防，完善心理支持網絡。

今年五月高雄嚴姓教師及八月林姓教師殞落，十月三十日某國小男師又在校園發生憾事，教育界半年內發生三起不幸事件。

國民黨議員邱于軒說，前天拜票時有名老師緊緊拉住她的手，帶著滿是絕望的眼神顫抖對她說：「議員，妳知道這已經是第三起了嗎？已有三位老師用生命發出悲鳴」。

「這不是單一個案，是體制的全面崩壞」邱于軒說，當高雄市教育局傾全力辦萬聖節活動、營造盛世歡樂的同時，無數基層教師卻在過勞與無助中苦撐，甚至敢怒不敢言。教育局至今神隱、無作為，難怪全台掀起逃離教職潮，「不是沒人想教書，是這個體制逼走所有人」。民代想關切，常動輒得咎，關心太深會被抹黑成「消費老師」；轉達家長陳情，動輒被扣上「干涉行政」、「施壓」大帽子。

邱于軒提出「拒絕行政粉飾、公開對話與心理安撫、建立暢通的溝通管道」三訴求，請教育局立刻正視近期悲劇，全面檢視教學現場過勞與心理支持系統失靈問題；啟動校園心理支持與危機介入機制，不讓基層教師在孤立無援中自生自；並從基層教師、民代，教育局三方建立通暢溝通管道。

議員 教育局 教師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄某國小傳憾事！33歲師陳屍學校雜物間 兄悲痛：世界失去了顏色

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

教師免待命…家長：緊急聯繫不能斷

北市教師涉性侵38男童 鄭英耀允檢討校安機制

相關新聞

雲豹獻金案 柯競辦：3年前 賴選後悄撤告

國民黨高雄市長候選人柯志恩緊咬對手賴瑞隆用人、用錢爭議，質疑賴舉辦多場綠能公聽會後，首筆政治獻金即來自雲豹，競辦並指賴三年前曾提告妨害名譽，選後卻悄悄撤告。黃國昌另爆料，賴瑞隆此次找農田水利會前會長李清福擔任後援會長，李當年涉貪入監，賴及多名綠營立委連署修法，讓李得以適用外役監條例「住爽牢」。賴瑞隆競總反擊，要柯陣營不要把寬厚拿來抹黑。

心理諮商補助 使用率不到一半

高雄今年接連傳三名教師身亡，校園職場壓力和教師心理健康問題引發關注。高雄市教師職業工會理事長李雅文指出，高雄教師每年最高可獲一萬九千二百元心理諮商補助，使用率卻不到一半，關鍵在於怕被貼上「心理有問題」標籤。國民黨高雄市長候選人柯志恩指應協助增加心理諮商，作為老師最堅實的後盾。

教師殞落 議員批高市教育局無作為

年初至今，高雄已有三位老師失去生命，議員邱于軒接獲老師悲慟陳情，昨沉痛批高雄市教育局至今神隱、無作為，要求正視近期悲劇，全面檢視教學現場過勞與心理支持系統的失靈，建立暢通溝通管道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。