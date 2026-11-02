連江縣爭取交通建設 盼中央恢復柴油大客車補助

連江縣長王忠銘今天接見交通部官員時表示，希望中央支持交通建設及運輸政策，改善停車空間及恢復柴油大客車購車補助，以正視離島交通需求。

交通部前瞻基礎建設城鄉計畫改善停車問題計畫考評委員等多人今天到馬祖視察，王忠銘表示，希望中央能支持連江縣的交通建設，除改善停車空間外，也能恢復柴油大客車購車補助，以提供更符合地方實際的政策與經費支持。

縣府表示，由於中央自112年起停止補助柴油大客車購車經費，但馬祖道路坡度、路幅及地形條件特殊，電動大客車在車型、爬坡動力及實際營運上仍有適應問題，希望中央恢復柴油大客車汰舊換新補助。

此外，縣府也爭取交通部公路局專案補助，推動興建清水立體停車場、馬鼻灣立體停車場及大坪村停車場，以有效改善地方停車問題。