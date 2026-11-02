快訊

訊問2小時離開高檢署 高金素梅：希望台灣不要回到戒嚴、獨裁的時代

學者研究：習近平老化「比一般人更嚴重」 下機出現「環狀步態」

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東原住民族共融館啟用 打造都市族人生活共融空間

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣原住民族共融館今天舉行揭牌典禮。館內提供不同年齡層族人所需的服務，打造共融空間。記者潘奕言／攝影
屏東縣原住民族共融館今天舉行揭牌典禮。館內提供不同年齡層族人所需的服務，打造共融空間。記者潘奕言／攝影

設籍屏東市的原住民人口已逾5500人，為了都市族人生活多元所需，屏東縣政府將原住民文化會館轉型成原住民族共融館，今天舉行揭牌典禮。館內設有文化健康站、兒童遊戲區、閱覽室、體健中心、烘焙坊等，提供不同年齡層族人所需的服務，打造共融空間。

共融館前身為原住民文化會館，因房舍老舊縣府推動場館轉型整建，工程經費為1億375萬元。其外觀以白色外牆為基底，結合原民圖騰交織出獨特美學，今日啟用包括屏東縣長周春米、原民會主委曾智勇、立法委員伍麗華及各級民意代表共同參與。

周春米表示，文化會館過去收藏的原住民族文物及雕塑，現移至屏菸1936文化基地典藏中心保存，藝文策展活動也移往原民館延續辦理。現有空間讓2個屏東市都會區文健站進駐，另有長者體健中心、青少年圖書空間、0到6歲兒童遊戲閱覽空間等，打造多年齡共融、全人照顧的場館。

曾智勇主委表示，屏東縣原住民族共融館是中央與地方合作的典範，未來原民會預計在全國興建或整建都市地區原住民族場域，打造兼具生活教育、文化傳承與部落凝聚的全齡友善公共空間。

縣府原住民處表示，未來也將運用館內豐富的原住民族文化書籍典藏，結合教育互動及知識學習，促進族人交流與文化傳承，讓共融館成為族人共享資源、延續文化、凝聚社區力量的重要場域。

屏東縣原住民族共融館今天舉行揭牌典禮。館內提供不同年齡層族人所需的服務，打造共融空間。記者潘奕言／攝影
屏東縣原住民族共融館今天舉行揭牌典禮。館內提供不同年齡層族人所需的服務，打造共融空間。記者潘奕言／攝影

屏東縣原住民族共融館今天舉行揭牌典禮。館內提供不同年齡層族人所需的服務，打造共融空間。記者潘奕言／攝影
屏東縣原住民族共融館今天舉行揭牌典禮。館內提供不同年齡層族人所需的服務，打造共融空間。記者潘奕言／攝影

屏東 原住民族 原民會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新莊頭前國中35年老宿舍 轉型「職業探索廚房」揭牌啟用

屏東校園跑道翻新加速…中央再補助19校 2029年拚全面改善

沙崙成台南發展契機 副市長趙卿惠提4大政策評估方向

台企銀AI LAB創新空間 啟用

相關新聞

高雄本土登革熱拉警報！五金賣場2員工確診、急尋17天內到訪顧客

高雄登革熱疫情再拉警報！小港區99五金大賣場爆發本土登革熱群聚，2名員工接連確診，均感染登革熱病毒第二型。衛生局今天證實，賣場後方空地查獲病媒蚊幼蟲陽性孳生源，除7個里列入警戒範圍，呼籲近17天曾出入賣場民眾主動採檢。

屏東原住民族共融館啟用 打造都市族人生活共融空間

設籍屏東市的原住民人口已逾5500人，為了都市族人生活多元所需，屏東縣政府將原住民文化會館轉型成原住民族共融館，今天舉行揭牌典禮。館內設有文化健康站、兒童遊戲區、閱覽室、體健中心、烘焙坊等，提供不同年齡層族人所需的服務，打造共融空間。

遭病患揮拳痛毆腦震盪 高雄中正骨科醫師首發聲「我也會害怕」

高雄中正脊椎骨科醫院爆發醫療暴力，53歲潘姓男子不滿母親術後恢復不佳在診間揮拳毆打醫師，造成臉部受傷、輕度腦震盪。遭毆林姓醫師今天首度發聲，還原患者原有骨折不癒合及肩關節退化兩大問題，無法一次手術解決，他沉痛表示「醫師也是人，也會受傷、也會害怕」，醫療絕不能成為暴力的理由；院方則回應，將交由司法調查。

星期評論／高雄綠樹 可以說砍就砍？

高雄近年轉型半導體科技業、力甩工業城市惡名，在工業用地有限下，廣袤的台糖土地常是開發首選，和發、仁武、橋頭至白埔，全是台糖農場轉型工業區，在經濟效益與產業投資考量下，這些土地背後，究竟有多少綠色資產與生態價值被犧牲，更值得社會關注。

3區初賽…聯合盃作文 3千學子「筆拚」

第廿屆聯合盃全國作文大賽昨天同步舉辦高雄區、台南區、雲林區初賽，都各約千名考生上場「筆拚」，不少考題需要結合生活經驗發揮，雲林的國文老師認為，考驗學生平時的閱讀累積、觀察力及思考深度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。