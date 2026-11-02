屏東原住民族共融館啟用 打造都市族人生活共融空間

設籍屏東市的原住民人口已逾5500人，為了都市族人生活多元所需，屏東縣政府將原住民文化會館轉型成原住民族共融館，今天舉行揭牌典禮。館內設有文化健康站、兒童遊戲區、閱覽室、體健中心、烘焙坊等，提供不同年齡層族人所需的服務，打造共融空間。

共融館前身為原住民文化會館，因房舍老舊縣府推動場館轉型整建，工程經費為1億375萬元。其外觀以白色外牆為基底，結合原民圖騰交織出獨特美學，今日啟用包括屏東縣長周春米、原民會主委曾智勇、立法委員伍麗華及各級民意代表共同參與。

周春米表示，文化會館過去收藏的原住民族文物及雕塑，現移至屏菸1936文化基地典藏中心保存，藝文策展活動也移往原民館延續辦理。現有空間讓2個屏東市都會區文健站進駐，另有長者體健中心、青少年圖書空間、0到6歲兒童遊戲閱覽空間等，打造多年齡共融、全人照顧的場館。

曾智勇主委表示，屏東縣原住民族共融館是中央與地方合作的典範，未來原民會預計在全國興建或整建都市地區原住民族場域，打造兼具生活教育、文化傳承與部落凝聚的全齡友善公共空間。

縣府原住民處表示，未來也將運用館內豐富的原住民族文化書籍典藏，結合教育互動及知識學習，促進族人交流與文化傳承，讓共融館成為族人共享資源、延續文化、凝聚社區力量的重要場域。

屏東縣原住民族共融館今天舉行揭牌典禮。館內提供不同年齡層族人所需的服務，打造共融空間。記者潘奕言／攝影