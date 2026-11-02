高雄本土登革熱拉警報！五金賣場2員工確診、急尋17天內到訪顧客

高雄登革熱疫情再拉警報！小港區99五金大賣場爆發本土登革熱群聚，2名員工接連確診，均感染登革熱病毒第二型。衛生局今天證實，賣場後方空地查獲病媒蚊幼蟲陽性孳生源，除7個里列入警戒範圍，呼籲近17天曾出入賣場民眾主動採檢。

衛生局指出，新增2例本土登革熱確診個案，分別居住小港區港南里及港后里，兩人都是小港路99五金大賣場服務員，近期均無出國史，初步研判為賣場群聚感染，目前正擴大疫調追查感染源。

首名個案10月30日出現發燒、食慾不振、肌肉痠痛、頭痛及腹瀉等症狀，當天及11月1日兩度前往兒科診所就醫，經NS1快篩及PCR檢驗確診。防疫團隊獲報後擴大採檢，揪出另一名確診同事，該員工10月31日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，起初自行服藥，直到11月1日才就醫，今天經PCR確診。

更令人憂心的是，防疫人員深入賣場周邊調查，發現後方空地環境髒亂查獲病媒蚊幼蟲陽性孳生源，由於賣場鄰近市場、商家及公共空間，往來消費者眾多，恐增加社區疫情擴散風險。

目前防疫團隊已針對確診者同住家人、賣場同事、消費者及周邊居民擴大採檢，累計採集61件檢體送驗，並啟動疫調、噴藥及環境整頓，針對個案住家周邊400公尺內高風險場域加強巡查。

衛生局呼籲，10月17日至11月2日曾進出小港路99五金賣場的民眾，請於11月3日至4日上班時間，主動前往該賣場或衛生所接受採檢及健康追蹤。

高雄今年截至11月2日累計本土登革熱12例、境外移入38例，衛生局提醒，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛或出疹等症狀，應盡速就醫並主動告知活動史，避免疫情持續擴散。

防疫團隊針對本土登革熱群聚99五金賣場及周邊社區進行孳生源清除、擴大疫調採檢及化學防治工作。圖／高雄市衛生局提供

防疫團隊針對本土登革熱群聚99五金賣場及周邊社區進行孳生源清除、擴大疫調採檢及化學防治工作。圖／高雄市衛生局提供

防疫團隊針對本土登革熱群聚99五金賣場及周邊社區進行孳生源清除、擴大疫調採檢及化學防治工作。圖／高雄市衛生局提供

高雄本土登革熱拉警報，衛生局今天證實，賣場後方空地查獲病媒蚊幼蟲陽性孳生源，除7個里列入警戒範圍，呼籲近17天曾出入賣場民眾主動採檢。圖／高雄市衛生局提供