屏東原住民族共融館啟用 都市族人生活交流新據點

設籍屏東市原住民族人口已逾5500人，因應都市族人多元需求，屏東縣原住民族共融館今天揭牌啟用，縣長周春米表示，以全齡照顧為核心，打造兼具文化傳承及交流學習共融空間。

屏東縣原住民族共融館由原住民文化會館轉型而成，外觀上以白色外牆為基底，結合原民圖騰交織出獨特的現代美學，今天在周春米、原民會主委曾智勇、立委伍麗華及各級民意代表見證下正式啟用。

周春米表示，共融館前身為原住民文化會館，因房舍老舊，自上任後即推動場館轉型整建，工程經費為新台幣1億375萬元，其中原民會補助7943萬元，縣府自籌2432萬元，於民國113年12月16日開工，歷經整建後正式啟用，讓原住民族服務更貼近都市族人的生活，期盼這裡不只是辦公與提供族人行政服務，也能成為族人彼此陪伴、延續文化，讓不同世代在日常相處中建立連結、共享歸屬。

周春米說，原住民文化會館過去收藏的原住民族文物及雕塑，現移至屏菸1936文化基地典藏中心保存，藝文策展活動也移往原民館延續辦理，因此縣府進一步將場館朝向全齡化方向轉型，現有空間除讓2個屏東市都會區文健站進駐，還有長者體健中心、青少年圖書空間、0到6歲兒童遊戲閱覽空間等，兼具族群特色打造多年齡共融、全人照顧的場館。

曾智勇提及，屏東縣原住民族共融館是中央與地方合作的典範，未來原民會預計在全國興建或整建都市地區原住民族場域，打造兼具生活教育、文化傳承與部落凝聚的全齡友善公共空間。

縣府原住民處表示，未來將運用館內豐富的原住民族文化書籍典藏，結合教育互動及知識學習，促進族人交流與文化傳承，讓共融館成為族人共享資源、延續文化、凝聚社區力量的重要場域。