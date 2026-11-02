快訊

原計畫到波蘭當交換生…19歲電機系男大生遭酒駕撞死 南檢聲押肇事男

被問蔡其昌「弱智說」表情曝 盧秀燕反擊：支持鮮奶政策市民是智者

美股投資人注意！ 台北時間今晚10點半美股才開盤 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東原住民族共融館啟用 都市族人生活交流新據點

中央社／ 屏東縣2日電

設籍屏東原住民族人口已逾5500人，因應都市族人多元需求，屏東縣原住民族共融館今天揭牌啟用，縣長周春米表示，以全齡照顧為核心，打造兼具文化傳承及交流學習共融空間。

屏東縣原住民族共融館由原住民文化會館轉型而成，外觀上以白色外牆為基底，結合原民圖騰交織出獨特的現代美學，今天在周春米、原民會主委曾智勇、立委伍麗華及各級民意代表見證下正式啟用。

周春米表示，共融館前身為原住民文化會館，因房舍老舊，自上任後即推動場館轉型整建，工程經費為新台幣1億375萬元，其中原民會補助7943萬元，縣府自籌2432萬元，於民國113年12月16日開工，歷經整建後正式啟用，讓原住民族服務更貼近都市族人的生活，期盼這裡不只是辦公與提供族人行政服務，也能成為族人彼此陪伴、延續文化，讓不同世代在日常相處中建立連結、共享歸屬。

周春米說，原住民文化會館過去收藏的原住民族文物及雕塑，現移至屏菸1936文化基地典藏中心保存，藝文策展活動也移往原民館延續辦理，因此縣府進一步將場館朝向全齡化方向轉型，現有空間除讓2個屏東市都會區文健站進駐，還有長者體健中心、青少年圖書空間、0到6歲兒童遊戲閱覽空間等，兼具族群特色打造多年齡共融、全人照顧的場館。

曾智勇提及，屏東縣原住民族共融館是中央與地方合作的典範，未來原民會預計在全國興建或整建都市地區原住民族場域，打造兼具生活教育、文化傳承與部落凝聚的全齡友善公共空間。

縣府原住民處表示，未來將運用館內豐富的原住民族文化書籍典藏，結合教育互動及知識學習，促進族人交流與文化傳承，讓共融館成為族人共享資源、延續文化、凝聚社區力量的重要場域。

屏東 原住民族 周春米 原民會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新莊頭前國中35年老宿舍 轉型「職業探索廚房」揭牌啟用

屏東校園跑道翻新加速…中央再補助19校 2029年拚全面改善

歷經17次流標崙背新建衛生所今天啟用 結合長照提升偏鄉醫療量能

嶺東科大62周年校慶 盧秀燕錄製影片祝賀

相關新聞

遭病患揮拳痛毆腦震盪 高雄中正骨科醫師首發聲「我也會害怕」

高雄中正脊椎骨科醫院爆發醫療暴力，53歲潘姓男子不滿母親術後恢復不佳在診間揮拳毆打醫師，造成臉部受傷、輕度腦震盪。遭毆林姓醫師今天首度發聲，還原患者原有骨折不癒合及肩關節退化兩大問題，無法一次手術解決，他沉痛表示「醫師也是人，也會受傷、也會害怕」，醫療絕不能成為暴力的理由；院方則回應，將交由司法調查。

高雄本土登革熱拉警報！五金賣場2員工確診、急尋17天內到訪顧客

高雄登革熱疫情再拉警報！小港區99五金大賣場爆發本土登革熱群聚，2名員工接連確診，均感染登革熱病毒第二型。衛生局今天證實，賣場後方空地查獲病媒蚊幼蟲陽性孳生源，除7個里列入警戒範圍，呼籲近17天曾出入賣場民眾主動採檢。

星期評論／高雄綠樹 可以說砍就砍？

高雄近年轉型半導體科技業、力甩工業城市惡名，在工業用地有限下，廣袤的台糖土地常是開發首選，和發、仁武、橋頭至白埔，全是台糖農場轉型工業區，在經濟效益與產業投資考量下，這些土地背後，究竟有多少綠色資產與生態價值被犧牲，更值得社會關注。

3區初賽…聯合盃作文 3千學子「筆拚」

第廿屆聯合盃全國作文大賽昨天同步舉辦高雄區、台南區、雲林區初賽，都各約千名考生上場「筆拚」，不少考題需要結合生活經驗發揮，雲林的國文老師認為，考驗學生平時的閱讀累積、觀察力及思考深度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。