高雄愛河河堤公園工程完工 全區開放串聯親水綠廊

高雄愛河河堤公園因風災受損，市府水利局辦理改善計畫工程，原定今年底完工，在施工團隊努力推進下，進度大幅超前，已於近日全區開放，並串聯了明誠二路至天祥二路段約1公里親水綠廊。

高雄愛河河堤公園設施及植栽因前年風災受損，水利局投入總經費約新台幣1.87億元推動「愛河河堤親水廊道水環境改善計畫」，並採分區及雙工區並行通動。

水利局今天新聞稿表示，施工團隊全力克服挑戰，原定今年底完工，但在嚴格把關與高效率推進下，進度大幅超前，已於近日實現全區開放。完工後，不僅串聯明誠二路至天祥二路段約1公里的親水綠廊，也讓受風災影響的河堤風貌重塑。

水利局表示，全區共修繕1條環狀步道、5條出入口步道及9條橫向串聯步道，並將過去北橋易滑的玻璃鋪面改裝為耐用防滑刷毛地坪；同時全面升級夜間節能照明，提升市民清晨與夜間運動的安全與舒適度。

此外，工程也攜手交通局跨局處合作，藉由公園內動線調整，重新改造明誠二路與裕誠路口的號誌及標線樣式，優化自行車道的銜接路線，減少2個紅綠燈號誌停等，有效防止裕誠路口車輛回堵，解決河堤路與裕誠路口的長期交通瓶頸。

水利局表示，新的河堤公園未來不僅能作為在地社區、團體辦理多元藝文與公益活動的戶外場域，也提供周邊居民舒適、安全及綠蔭休憩空間。