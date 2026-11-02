遭病患揮拳痛毆腦震盪 高雄中正骨科醫師首發聲「我也會害怕」

高雄中正脊椎骨科醫院爆發醫療暴力，53歲潘姓男子不滿母親術後恢復不佳在診間揮拳毆打醫師，造成臉部受傷、輕度腦震盪。遭毆林姓醫師今天首度發聲，還原患者原有骨折不癒合及肩關節退化兩大問題，無法一次手術解決，他沉痛表示「醫師也是人，也會受傷、也會害怕」，醫療絕不能成為暴力的理由；院方則回應，將交由司法調查。

林姓醫師指出，這名患者去年因肱骨骨折在其他醫院接受手術，後續卻出現整排骨釘鬆脫、骨頭嚴重萎縮及骨折不癒合等情況，加上同側肩關節有嚴重退化性關節炎，造成疼痛及生活困擾，才轉至中正脊椎骨科醫院求診。

林醫師表示，當時已向患者及家屬詳細說明，病人面臨的是兩個不同卻相互關聯的問題，一是肱骨骨折不癒合及內固定失敗，另一個是肩關節嚴重退化，兩者不能混為一談，不能單純為改善肩關節疼痛，就直接進行人工肩關節置換。

他說明，當時規畫先透過重新固定及補骨手術，爭取骨折癒合機會，待骨折穩定後，再評估拔除鋼板及進行人工肩關節置換的可能性，這是需要分階段進行的治療計畫，並非一次手術就能解決所有問題。

林醫師強調，院方依照原定治療方向，為患者重新進行骨折固定及補骨手術，目前就骨折手術部位而言，術後恢復情況正常，至於肩關節嚴重退化及疼痛，原本就是另一個需要後續評估處理的問題，不會因為骨折重新固定就立即消失。

談及事發經過，林醫師指出，患者先前回診時，曾因等候時間在診間出言辱罵，第二次由兒子陪同回診時，他已特別留意家屬情緒，希望能平和完成看診，不料對方在診間辱罵、咆哮後，突然連續揮拳攻擊，造成他臉部、口部受傷，還出現腦震盪。

林醫師表示，醫療有專業限制，複雜骨折及關節重建手術需要分階段治療，也需要時間等待組織與骨骼恢復，他理解患者因疼痛、焦慮而對治療結果不滿，但患者可以提出質疑、尋求第二醫療意見，或透過合法管道尋求協助，「醫療上的不滿，絕對不能成為暴力的理由」。

「醫師也是人，也有家庭，也會受傷，也會害怕」林醫師坦言，希望發生在自己身上的事情，不要再發生在其他醫師、護理師或任何醫療工作人員身上。

他也感謝各界關心及醫療團隊支持，呼籲社會大眾多給醫療人員一些尊重與體諒，醫病之間應該互相信任、共同面對疾病，而非站在對立面，「醫療可以有不同意見，治療可以有不同選擇，但暴力絕對不應該成為醫病溝通的一部分」。