星期評論／高雄綠樹 可以說砍就砍？

高雄近年轉型半導體科技業、力甩工業城市惡名，在工業用地有限下，廣袤的台糖土地常是開發首選，和發、仁武、橋頭至白埔，全是台糖農場轉型工業區，在經濟效益與產業投資考量下，這些土地背後，究竟有多少綠色資產與生態價值被犧牲，更值得社會關注。

台糖公司從一九九七年起配合政府政策推動「平地造林」，提供過去種糖的閒置土地，大規模造林以累積碳匯；雖為人造林，歷經數十年培育，林地已形成完整生態系，以白埔產業園區為例，預定地涵蓋卅六公頃平地造林地、約二點五萬棵喬木，屬於環頸雉、草鴞等保育類鳥類的珍貴棲地。

砍樹爭議不僅發生在產業園區，今年初區旗山台三線「環保林園大道」也以路樹危及高壓電線桿為由，大規模伐栽種於卅年的高大行道樹，直至愛樹居民砲轟才停止。仁武區也發生業者承租台糖地準備設置土資場，尚未取得設置許可就逕自砍樹，林地變成光禿禿一片。

針對外界質疑，台糖公司強調，平地林木屬於「短期人工經濟造林」，並非森林法管轄的自然原始林。但是綠樹可以吸碳、降溫，且兼具生態棲地與休憩功能，高雄設置碳權交易所，政府也鼓勵企業種樹換碳權，民眾隨意撿拾標流木會觸法送辦，為何台糖農地的大面積綠樹可以說砍就砍？

今年市議員選舉，護樹團體推舉「森林阿嬤」投入選戰，多次在競選場合倡議護樹理念，此舉讓護樹議題從民間走入公共政治參與，姑且不論結果為何，綠色資產不應只是產業開發時被計算、移轉或犧牲的土地成本，而是跨世代都該關心的環境資源。