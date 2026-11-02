3區初賽 聯合盃作文 3千學子「筆拚」

第廿屆聯合盃全國作文大賽昨天同步舉辦高雄區、台南區、雲林區初賽，都各約千名考生上場「筆拚」，不少考題需要結合生活經驗發揮，雲林的國文老師認為，考驗學生平時的閱讀累積、觀察力及思考深度。

高雄區初賽吸引一一四五名學生報名，除了在文山高中舉行，正義中學全校三五○名學生參賽，特別加設該校的考場。

高雄區國八組題目「當標題成為旅程的起點」，立志中學八年級生吳智喬說，她以暑假出遊東海岸情境下筆，分享人生跟海浪一樣會有高低潮起伏；八年級許庭瑜說，題目乍看愣了一下，後來決定以安平老家為出發點，用故鄉當主題。立志中學帶隊的國文老師吳雅和說，此題目是學生平常比較少接觸的題型，可活絡思考，對於素養題訓練很有幫助。

台南區初賽在建興國中登場，共一○○八人報名，長期支持賽事的台南玉皇宮今年同樣贊助十萬元。第三度參賽的建興國中九年級范維恩說，國一時在老師建議下參加，想不到國二時獲第三名，也讓他發現寫作能幫助反思自己、觀察生活，學會關心身邊的人事物。

雲林區的初賽在永年中學登場，參賽人數破千人創近年新高，永年校長王安順說，雲林一一五學年度入學的國一新生起，參加高中免試入學時新增「語言認證」及「寫作測驗」項目，應更重視語文及寫作能力。長年支持比賽的立委兼青埔教育基金會董事長張嘉郡表示，希望藉競賽鼓勵學生表達想法與創意，提升文字能力。

永年國文老師余俐嫺表示，國中題目與會考作文的命題方向相近，題目本身不難，關鍵仍在於是否理解題意，以及平時是否累積足夠的閱讀與生活經驗；永年國文老師歐妃哲認為，平時閱讀累積、觀察能力，以及是否熟悉歷年試題方向，都可能影響臨場發揮。