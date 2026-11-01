屏東縣民公園變萬人戲棚 明華園孫翠鳳領軍演出「李靖斬龍」吸1.5萬人

明華園戲劇總團「李靖斬龍」1日晚間在屏東縣民公園登場，當家小生孫翠鳳領軍演出，吸引大批戲迷扶老攜幼到場觀賞，現場座無虛席，聚集約1.5萬人，縣長周春米共襄盛舉，感謝明華園總團再次回到屏東，為鄉親帶來極具藝術水準與視覺震撼的精彩好戲。

活動從下午4時由「百味市集逗陣來看戲」率先登場，集結上百攤在地美食與文創攤位，吸引民眾提早到場逛市集、品嘗美食；晚間7時大戲開演，孫翠鳳率領明華園總團演員與青年新秀跨世代同台，透過精湛身段、精彩武打場面，以及升級的舞台燈光與影像特效，展現傳統戲曲與當代舞台技術交融的魅力，贏得滿堂喝采。

縣長周春米說，明華園戲劇總團長期投入歌仔戲傳承與創新，無論走到哪裡，都能以精湛的演出與獨特的舞台魅力，受到廣大觀眾喜愛，特別感謝孫翠鳳老師領軍，將這齣睽違33年重新開箱經典好戲帶到屏東，讓鄉親近距離感受傳統戲曲的藝術魅力，也為經典作品注入嶄新風貌。

縣府文化處表示，屏東戶外藝文活動持續接力，11月勝利星村推出「星村有喜事」，12月在縣民公園帶來馬戲展演，邀請民眾關注文化處官網及臉書粉絲專頁，掌握最新活動資訊。

明華園戲劇總團「李靖斬龍」1日晚間在屏東縣民公園登場，當家小生孫翠鳳領軍演出，吸引大批戲迷扶老攜幼到場觀賞，現場座無虛席。圖／屏東縣政府文化處提供

明華園戲劇總團「李靖斬龍」1日晚間在屏東縣民公園登場，當家小生孫翠鳳領軍演出，吸引大批戲迷扶老攜幼到場觀賞，現場座無虛席，縣長周春米（前排右）演出結束後上台致詞。圖／屏東縣政府文化處提供

明華園戲劇總團「李靖斬龍」1日晚間在屏東縣民公園登場，當家小生孫翠鳳領軍演出，吸引大批戲迷扶老攜幼到場觀賞，現場座無虛席，縣長周春米（前排中）出席會後大合照。圖／屏東縣政府文化處提供