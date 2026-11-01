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再見了大南瓜！高雄萬聖節連嗨3天 250攤市集買氣旺
陪伴高雄市民3年的大南瓜，今年正式謝幕！2026高雄萬聖節今晚在衛武營國家藝術文化中心落幕，3天累計吸引逾60萬人次，大小朋友把握最後機會與大南瓜合影留念，在絢麗燈光與歡笑聲中度過難忘節慶。
今年活動以升級版南瓜燈光秀吸睛，從白天親子唱跳到夜晚燈光展演，讓衛武營連續3天熱鬧滾滾。不過，最讓民眾不捨的，是大南瓜今年最後一次展出，不少人趁活動尾聲留下合照，收藏這段限定回憶。
親子雙舞台邀來YOYO、MOMO、小公視等節目團隊及哥哥姊姊輪番登場，紙風車劇團也帶來精彩演出。台上賣力表演，台下孩子跟著唱跳、歡呼，笑聲接連不斷，家長也陪著投入節慶氣氛。
首度推出「親子裝扮星光大道直播秀」，則讓孩子從觀眾變主角，穿上精心準備的服裝走上星光大道，在鏡頭前秀創意，透過直播與現場大螢幕分享變裝成果。「裝扮基地」提供材料包，讓親子一起動手製作配件，完成後還能帶回家收藏。
除了舞台熱鬧，集結逾250攤的特色市集也買氣旺盛，文青風格融合神祕鬼怪元素，美食與創意商品吸引民眾駐足。市府指出，部分攤商原本已按去年銷量備貨，仍因購買踴躍提早售罄，直呼低估民眾消費熱度。
高市府表示，感謝演出團隊、攤商、工作人員與民眾共同參與，未來將持續結合城市特色、親子需求及藝文元素，規劃更多節慶活動，大南瓜雖然告別，3年累積的歡樂合影，也成了市民珍藏的萬聖節記憶。
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