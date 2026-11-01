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年輕世代秀能源創意 高雄科工館永續實作競賽登場

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2026台灣能－永續能源創意實作競賽今天在高雄科工館登場，吸引全國503隊、1891名中學及大專校院學生報名參賽，透過企劃提案與作品實作，展現新世代對能源議題的創意與想像。圖／高雄科工館提供
2026台灣能－永續能源創意實作競賽今天在高雄科工館登場，吸引全國503隊、1891名中學及大專校院學生報名參賽，透過企劃提案與作品實作，展現新世代對能源議題的創意與想像。圖／高雄科工館提供

咖啡喝完留下的咖啡渣能做什麼？面對淨零碳排與能源轉型挑戰，年輕世代發揮創意，從咖啡渣再利用、風力微型發電到氫能載具，提出各種能源永續解方。2026「台灣能－永續能源創意實作競賽」今天在高雄科工館登場，吸引全國503隊、1891名中學及大專校院學生報名參賽，透過企劃提案與作品實作，展現新世代對能源議題的創意與想像。

本屆競賽題材多元，有團隊從日常生活中的咖啡渣尋找再利用可能，有團隊將目光投向台灣周遭的風力與海浪，探索再生能源應用，也有學生嘗試讓氫能成為未來交通載具的新動力，將生活觀察與課堂所學轉化為具體作品。各組金牌獎也揭曉，大專淨零創新企劃組由國立金門大學、國立台北大學組隊，以「終結隱形碳排：智匯農資・綠鏈巡航智慧集單與電動巡迴配送平台」獲獎；大專綠能創新組由南台科技大學作品「莫比迪克」拿下金牌。中學組方面，高中組由高雄市中正高工以「邁向2050淨零轉型：智慧型溫濕度控制空調系統」奪金；國中組則由台中市光明國中以「防眩板風力微發電系統」獲得金牌。

主辦單位表示，面對能源轉型與極端氣候挑戰，能源議題不僅關乎科技研發，也與產業及日常生活息息相關，希望透過競賽引導學生從真實問題出發，培養能源素養、跨領域整合及實作能力，讓創意成為推動永續發展的力量。

2026台灣能－永續能源創意實作競賽今天在高雄科工館登場，吸引全國503隊、1891名中學及大專校院學生報名參賽，透過企劃提案與作品實作，展現新世代對能源議題的創意與想像。圖／高雄科工館提供
2026台灣能－永續能源創意實作競賽今天在高雄科工館登場，吸引全國503隊、1891名中學及大專校院學生報名參賽，透過企劃提案與作品實作，展現新世代對能源議題的創意與想像。圖／高雄科工館提供

2026台灣能－永續能源創意實作競賽今天在高雄科工館登場，吸引全國503隊、1891名中學及大專校院學生報名參賽，透過企劃提案與作品實作，展現新世代對能源議題的創意與想像。圖／高雄科工館提供
2026台灣能－永續能源創意實作競賽今天在高雄科工館登場，吸引全國503隊、1891名中學及大專校院學生報名參賽，透過企劃提案與作品實作，展現新世代對能源議題的創意與想像。圖／高雄科工館提供

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