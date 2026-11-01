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往墾丁必停海豚灣超商11/18結束營業 枋山鄉公所：合約到期了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣枋山鄉台一線海豚灣7-11超商，近日店家貼出結束營業啟事，引發討論。海豚灣門市是枋山鄉公所公共造產，枋山鄉長羅金良今受訪說，合約到期，重新招商。聯合報系資料照
屏東縣枋山鄉台一線海豚灣7-11超商，近日店家貼出結束營業啟事，引發討論。海豚灣門市是枋山鄉公所公共造產，枋山鄉長羅金良今受訪說，合約到期，重新招商。聯合報系資料照

通往恆春墾丁，位在屏東縣枋山鄉台一線上海豚灣7-11超商門市，近日店家貼出結束營業啟事，將在11月18日結束營業，引發討論。海豚灣門市是枋山鄉公所公共造產，枋山鄉長羅金良今受訪說，合約到期，將重新招商，有意願的廠商都歡迎。

枋山鄉公所表示，海豚灣門市7-11超商跟公所公共造產合約到期，簽約是9年11月。枋山鄉長羅金良說，後續將辦重新招標，看有沒有其他有意願投資者來，一切依正常程序處理。

近日有網友在threads發文貼出，海豚灣門市在店內貼出結束營業啟事照片，結束營業啟事寫著，海豚灣門市將在11月18日結束營業，感謝各位顧客長期的支持，希望未來還有機會為您服務。鄰近還有幸福灣門市，咖啡寄杯未取完請到幸福灣門市領取！

枋山鄉公所推動公共造產115年度公共造產評比榮登第2名，去年是第3名，公所公共造產還有周邊的露營區、茉莉灣海景度假酒店等，下一步將推現代化納骨塔。

屏東縣枋山鄉地形狹長，緊鄰30公里長海岸線，是前往恆春、墾丁，台東縣必經道路，海豚灣門市擁有無敵海景，加上入口意象海豚拱門，是用路人必停的中繼站。海豚灣門市雖在11月18日結束營業，但隔壁有今年新開的幸福灣門市。

屏東縣枋山鄉台一線海豚灣7-11超商，近日店家貼出結束營業啟事，引發討論。海豚灣門市是枋山鄉公所公共造產，枋山鄉長羅金良今受訪說，合約到期，重新招商。聯合報系資料照
屏東縣枋山鄉台一線海豚灣7-11超商，近日店家貼出結束營業啟事，引發討論。海豚灣門市是枋山鄉公所公共造產，枋山鄉長羅金良今受訪說，合約到期，重新招商。聯合報系資料照

墾丁 超商 海豚

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