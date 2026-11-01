高雄10/31活動湧人潮 捷運運量創115年新高

高雄捷運公司今天表示，高雄市昨天3大活動吸引人潮，捷運運量高達近37.3萬人次，不僅是捷運今年度最高運量，也是史上第4高運量。另外輕軌運量也有5.3萬人次。

高雄捷運公司今天公布運量數據並表示，昨天高雄市各項活動相當熱鬧，也連帶創造高捷今年度最高運量，捷運運量近37.3萬人次，輕軌運量為5.3萬人次，合計42.6萬人次，捷運更是高捷史上運量的第4名。

高捷公司分析原因指出，昨天有日本歌手藤井風演唱會、衛武營萬聖節大南瓜以及美麗島站Hello Kitty與蜜柑站長聯名三大活動，沿線巨蛋站、高雄火車站、草衙站，都有亮眼的運量。

根據高雄捷運公司統計，高雄捷運單日最高運量是民國101年12月31日的46萬4108人次，當時有跨年及五月天演唱；第二名是108年12月21日，有伍佰演唱會及We care罷韓活動，運量38萬1385人次。

此外，第三名是108年2月7日的大年初三，運量達37萬4455人次。高捷昨天運量37萬2773人次，成為史上排行榜第4名，也是近7年來，高捷單日運量最多的一天，比這7年來的跨年、農曆春節等搭乘人數還多。