防止幽靈人口與賄選 連江與桃園地檢跨區合作

馬祖地區民眾移居桃園人口眾多，連江地檢署為防止幽靈人口與賄選，除了與桃園地檢署建立跨區合作機制，更至桃園八德宣導，呼籲民眾勿接受候選人給予的機票、食宿等招待。

福建連江地方檢察署新聞稿指出，馬祖移居台灣本島人口中以桃園市為最多，且對連江縣選舉結果具有相當影響力。檢察長劉俊杰日前拜訪桃園地方檢察署檢察長張春暉，雙方並建立跨區域的選舉查察聯防合作機制，以及賄選情資交流管道。

連江地檢表示，為加強對移居桃園市的馬祖鄉親反賄選宣導，主任檢察官賴穎穎於10月31日會同連江縣警察局及法務部調查局馬祖調查站，至桃園市八德區馬祖同鄉會員大會活動中，呼籲民眾共同維持馬祖地區乾淨選風與民主成果。

賴穎穎透過新聞稿強調，買票不僅止於收受候選人給予的現金，包括接受候選人贊助機票、船票、住宿費，或不合理的餐宴、禮品、旅遊招待，甚至應他人之託成為幽靈人口，都是違法行為，必須受到法律制裁。盼民眾勇敢拒絕賄選，並踴躍檢舉。

連江地檢署表示，在台馬祖鄉親是支持家鄉繁榮進步的重要力量，而為了馬祖居民的公共利益與社會福祉，未來將持續結合全體民眾力量，積極宣導並查緝反賄選。