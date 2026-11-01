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菊島澎湖跨海馬拉松 逾4000選手賞海景嚐美食

中央社／ 澎湖縣1日電

2026菊島澎湖跨海馬拉松集結國內外4000多名跑者，今天清晨迎風起跑，選手沿途欣賞澎湖風光，並品嚐在地海鮮美食，體驗結合海島景致與地方特色的馬拉松賽事。

結合「跨海」與「跳島」特色的菊島澎湖跨海馬拉松，今天清晨6時30分從西嶼遊客中心及馬公觀音亭起跑。行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑、澎湖縣政府參議王國裕及澎管處長郭振陵等人共同鳴笛揭幕，饒舌團體玖壹壹成員洋蔥則擔任活動代言人。

澎湖國家風景區管理處表示，今年菊島澎湖跨海馬拉松吸引國內外4000多名選手參賽。其中，全程馬拉松（42公里）有790人、半程馬拉松（21公里）有1596人，另有1726人參加11公里體驗組及5公里休閒組。

澎管處指出，今年賽事吸引來自美國、日本、澳門、紐西蘭、菲律賓、新加坡、馬來西亞、德國、南非及越南等22個國家的選手參賽，其中以香港選手66人最多。澳洲駐台辦事處副代表司徒安（Dan Stuart）也一同參與，在海風中挑戰賽事。

澎管處提到，菊島澎湖跨海馬拉松全程賽道沿途設有15組在地啦啦隊為選手加油，並於10處特色補給站提供140道在地美食，讓選手在欣賞海島美景之餘，也能享用澎湖在地風味，留下美好回憶。

澎管處表示，「菊島澎湖跨海馬拉松」不只是跑者挑戰自我、突破極限的運動賽事，更是推廣澎湖觀光、行銷地方特色及串聯產業的重要平台。透過「運動、觀光、美食、地方產業」的整合，讓跑者從報名參賽開始，就能逐步認識澎湖、期待澎湖，並在實際踏上賽道後，以最貼近土地方式感受菊島魅力。

馬拉松 澎湖 選手

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