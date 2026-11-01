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廢校活化成夢想基地 內埔打造客青創業、托嬰中心
屏東縣政府將內埔鄉僑智國小活化為「客家青年基地暨托嬰中心」，昨天動土，將結合客家文化、青年創新創業及公共托育服務，打造兼具文化傳承、青年培力與育兒支持的多元場域，讓老校園變身為夢想基地。
客家青年基地暨托嬰中心工程經費約一點七七億元，預計後年完工，未來將提供青年培力與公共托育服務，作為青年學習、交流與創意實踐場域，也提供六十名未滿兩歲嬰幼兒托育，成為支持客庄青年發展與友善育兒的重要據點。
縣長周春米說，內埔擁有深厚的人文底蘊與地方產業，是屏東客家文化發展的重要聚落，創校六十六年、因少子化停辦兩年的僑智國小，是許多在地居民的成長記憶，隨著校園完成階段性任務，縣府決定將校舍轉型為青年交流、文化創新及家庭支持的據點，讓老空間承接新使命。
她表示，未來這處客家青年基地可讓青年深入認識在地文化，運用創新思維將客家文化融入品牌經營、文創設計及地方創生，轉化為產業發展契機；托嬰中心則提供安全、健康且優質的照顧環境，減輕家庭育兒負擔。
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