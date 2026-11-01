聽新聞
0:00 / 0:00

廢校活化成夢想基地 內埔打造客青創業、托嬰中心

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東縣政府將內埔鄉原僑智國小校園空間，活化為「客家青年基地暨托嬰中心」，昨天動土典禮。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府將內埔鄉原僑智國小校園空間，活化為「客家青年基地暨托嬰中心」，昨天動土典禮。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府將內埔鄉僑智國小活化為「客家青年基地暨托嬰中心」，昨天動土，將結合客家文化、青年創新創業及公共托育服務，打造兼具文化傳承、青年培力與育兒支持的多元場域，讓老校園變身為夢想基地。

客家青年基地暨托嬰中心工程經費約一點七七億元，預計後年完工，未來將提供青年培力與公共托育服務，作為青年學習、交流與創意實踐場域，也提供六十名未滿兩歲嬰幼兒托育，成為支持客庄青年發展與友善育兒的重要據點。

縣長周春米說，內埔擁有深厚的人文底蘊與地方產業，是屏東客家文化發展的重要聚落，創校六十六年、因少子化停辦兩年的僑智國小，是許多在地居民的成長記憶，隨著校園完成階段性任務，縣府決定將校舍轉型為青年交流、文化創新及家庭支持的據點，讓老空間承接新使命。

她表示，未來這處客家青年基地可讓青年深入認識在地文化，運用創新思維將客家文化融入品牌經營、文創設計及地方創生，轉化為產業發展契機；托嬰中心則提供安全、健康且優質的照顧環境，減輕家庭育兒負擔。

內埔 托嬰 青創 廢校 客家 周春米 青年

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

屏東客青基地動土 1.77億元打造創業與育兒新天地

國發會地方創生成果展登場 65攤集結全台特色產品

嘉義市公托候補逾百人3據點將啟用 議員籲加速校校有公托

搶客家票 江啟臣、何欣純同場較勁

相關新聞

中央補助24億！大肚和美橋通車 董建宏「又沒致詞」引發關注

連通台中、彰化的「大肚和美大橋」通車典禮31日登場。這座總經費33億元的大橋，由中央補助高達約24億元，占總經費73%，代表中央出席的內政部政務次長董建宏沒有安排致詞，盧秀燕親自向董建宏說明。這是董建宏二度參加中央高補助的台中市工程完工典禮「沒上台致詞」，引發關注。

廢校活化成夢想基地 內埔打造客青創業、托嬰中心

屏東縣政府將內埔鄉僑智國小活化為「客家青年基地暨托嬰中心」，昨天動土，將結合客家文化、青年創新創業及公共托育服務，打造兼具文化傳承、青年培力與育兒支持的多元場域，讓老校園變身為夢想基地。

雲林斗六、虎尾大型商場有望？縣府招商 張麗善證實：有百貨業者接洽

雲林斗六、虎尾長期缺乏大型百貨商場，地方民眾引頸期盼。雲林縣政府前天釋出虎尾高鐵產專區、斗六社口商業區及萡子寮產專區三處土地，舉辦招商說明會，吸引日勝生活科技、秀泰集團及新光三越等業者參加。縣長張麗善表示，已有百貨業者表達進一步接觸意願。

擴大投資、衝智慧化 3企業砸逾200億元台南設新廠

經濟部投資台灣事務所前天通過三家企業擴大投資台南，包括在地糕餅品牌金葡萄蛋黃酥、精密機械業者東野精機，以及半導體封測大廠南茂科技，要在麻豆、新化等地設廠；其中，南茂科技第三度申請「歡迎台商回台投資行動方案」，整體投資金額約二三五億元；金葡萄蛋黃酥及東野精機則分別投資一點四億元、五點六億元，三案合計達二四二億元。

內科通勤轉型有成 大眾運輸使用率增至4成2

台北市政府交通局攜手內科協會的企業，推動內科通勤轉型推廣計畫，內科發展協會統計，企業員工使用大眾運輸比率成長，九月廿二日「世界無車日」瑞光路交通量下降百分之十一點一三，成效顯著。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。