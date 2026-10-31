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金門後浦變身萬聖馬戲樂園！21組創意變裝登場 大小萌鬼擠爆商圈

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城鎮年度節慶盛事「2026後浦搞什麼鬼－萬聖節活動」今日晚間登場，金城鎮代表會主席郭永隆也裝扮成吸血鬼。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮年度節慶盛事「2026後浦搞什麼鬼－萬聖節活動」今日晚間登場，金城鎮代表會主席郭永隆也裝扮成吸血鬼。記者蔡家蓁/攝影

金城鎮年度節慶活動「2026後浦搞什麼鬼－萬聖節活動」今天晚間在北鎮廟前中興路及後浦商圈熱鬧登場，大小朋友換上精心準備的萬聖節服裝，有人化身可愛萌鬼，有人扮成奇幻角色，還有團體使出渾身解數打造創意造型，街頭巷弄充滿歡笑與驚喜。

今年活動以「後浦萬聖奇幻馬戲樂園」為主題，將萬聖節元素融入街區空間，從創意變裝走秀、闖關集章、特色市集到互動遊戲，規劃一系列適合不同年齡層參與的活動，其中最受矚目的「搞怪變裝走秀大賽」，共有21組參賽者登台較勁，參賽者發揮創意與巧思，從可愛逗趣、奇幻搞怪到特色團體造型，各式裝扮令人目不暇給，台下掌聲與歡呼聲此起彼落，成為全場焦點。

除了舞台上的變裝競賽，街頭也化身大型尋寶遊戲場。「小鬼寶藏大冒險」集章任務吸引不少親子家庭穿梭街區，依照活動指引完成闖關，還有機會前往後浦十六藝文特區參加驚喜扭蛋；「搗蛋鬼任務」則邀請民眾在商圈尋找神出鬼沒的搗蛋鬼，收集不同顏色小卡，集滿指定款式即可兌換限量萬聖節小物，讓逛街變成一場充滿驚喜的冒險。

街區另一頭的「萌鬼小鎮創意市集」集結特色美食、節慶甜點及手作商品，吸引民眾邊逛邊吃；「魔幻螢光派對」以繽紛光影營造奇幻氣氛，搭配「萌鬼翻卡趣」、「小鬼投投樂」及「握手驚喜版」等互動遊戲，讓小朋友玩得不亦樂乎，也讓陪同家長一同融入節慶氣氛。

晚間登場的「變裝嘉年華」則將活動推向高潮，民眾穿著各式萬聖節造型穿梭後浦街區，與沿途民眾熱情互動，讓音樂、歡笑及各式奇裝異服交織成熱鬧的街頭風景，也為金門萬聖節增添不同以往的節慶魅力。

金城鎮長李誠智表示，「後浦搞什麼鬼」已成為金城鎮具代表性的年度節慶活動，每年吸引許多親子家庭及民眾參與。今年以奇幻馬戲樂園為主軸，透過多元活動與街區空間結合，希望讓民眾不只是參加萬聖節活動，也能走進後浦、認識商圈，感受金城小鎮的文化特色與活力，進一步帶動地方觀光及商圈人潮。

金城鎮公所表示，未來將持續結合地方文化、商圈特色與創意節慶，打造更多元的觀光體驗，讓後浦成為民眾願意走進來、留下來的特色觀光街區。

金城鎮年度節慶盛事「2026後浦搞什麼鬼－萬聖節活動」今日晚間登場，今年以「後浦萬聖奇幻馬戲樂園」為主題，吸引大小朋友換上精心準備的萬聖節裝扮。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮年度節慶盛事「2026後浦搞什麼鬼－萬聖節活動」今日晚間登場，今年以「後浦萬聖奇幻馬戲樂園」為主題，吸引大小朋友換上精心準備的萬聖節裝扮。記者蔡家蓁/攝影

金城鎮年度節慶盛事「2026後浦搞什麼鬼－萬聖節活動」今日晚間登場，金城鎮長李誠智裝扮成小丑，超吸睛。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮年度節慶盛事「2026後浦搞什麼鬼－萬聖節活動」今日晚間登場，金城鎮長李誠智裝扮成小丑，超吸睛。記者蔡家蓁/攝影

金城鎮年度節慶盛事「2026後浦搞什麼鬼－萬聖節活動」今日登場，金城鎮長李誠智（右）、鎮代會主席郭永隆也應景，分別裝扮小丑與吸血鬼。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮年度節慶盛事「2026後浦搞什麼鬼－萬聖節活動」今日登場，金城鎮長李誠智（右）、鎮代會主席郭永隆也應景，分別裝扮小丑與吸血鬼。記者蔡家蓁/攝影

金城鎮年度節慶盛事「2026後浦搞什麼鬼－萬聖節活動」今日晚間於金城鎮北鎮廟前中興路及後浦商圈熱鬧登場。今年以「後浦萬聖奇幻馬戲樂園」為主題，吸引大小朋友換上精心準備的萬聖節裝扮，超吸睛。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮年度節慶盛事「2026後浦搞什麼鬼－萬聖節活動」今日晚間於金城鎮北鎮廟前中興路及後浦商圈熱鬧登場。今年以「後浦萬聖奇幻馬戲樂園」為主題，吸引大小朋友換上精心準備的萬聖節裝扮，超吸睛。記者蔡家蓁/攝影

金城鎮年度節慶盛事「2026後浦搞什麼鬼－萬聖節活動」今日晚間於金城鎮北鎮廟前中興路及後浦商圈熱鬧登場。今年以「後浦萬聖奇幻馬戲樂園」為主題，吸引大小朋友換上精心準備的萬聖節裝扮，超吸睛。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮年度節慶盛事「2026後浦搞什麼鬼－萬聖節活動」今日晚間於金城鎮北鎮廟前中興路及後浦商圈熱鬧登場。今年以「後浦萬聖奇幻馬戲樂園」為主題，吸引大小朋友換上精心準備的萬聖節裝扮，超吸睛。記者蔡家蓁/攝影

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