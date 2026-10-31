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陳其邁市長變身垃圾車司機現身高雄萬聖節 現場人潮擠爆

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天湧入近30萬人次到衛武營，許多人特別盛裝打扮前來參加。記者劉學聖／攝影
2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天湧入近30萬人次到衛武營，許多人特別盛裝打扮前來參加。記者劉學聖／攝影

2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天湧入近30萬人次到衛武營，許多人特別盛裝打扮前來參加，高雄市長陳其邁也驚喜現身，特別裝扮成垃圾車司機造型，與現場大小朋友一起搞怪同歡。衛武營現場響起垃圾車廣播讓大小朋友超驚豔！展現萬聖節不設限的創意與趣味，也藉此向平日默默守護城市環境的清潔隊員表達敬意，讓今年萬聖節增添不一樣的意義與歡樂氛圍。

陳其邁市長表示，高雄透過節慶活動串聯城市特色與市民生活，讓不同年齡層的民眾都能共享節慶歡樂。今年萬聖節延續去年吸引60萬人次參與的熱潮，活動內容全面升級，不僅有結合衛武營場館特色、呈現展翅效果的全景投影南瓜燈光秀，也規劃豐富的親子互動及藝文演出。今年更是陪伴大家三年的大南瓜最後一次展出。

高市教育局表示，今年南瓜燈光秀再度升級，透過360度燈光展演結合衛武營場館特色，打造展翅版本的全景投影效果，呈現更具視覺震撼的節慶亮點，並規劃九大主題打卡專區，讓民眾從不同角度感受萬聖節的奇幻魅力。今年活動以「親子共玩、創意裝扮、節慶體驗」為核心，特別規劃兩天限定的「親子裝扮星光大道」，透過現場大螢幕展示孩子們精心準備的裝扮，讓每位小朋友都有機會成為鎂光燈下的主角，盡情展現創意與自信。教育局提醒，活動期間預期將吸引大量人潮，建議民眾多加利用捷運、公車等大眾運輸工具前往衛武營，並預留交通時間；參與活動時請配合現場工作人員引導，共同維護活動秩序與安全。

2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天湧入近30萬人次到衛武營，許多人特別盛裝打扮前來參加，高雄市長陳其邁也驚喜現身，特別裝扮成垃圾車司機造型，與現場大小朋友一起搞怪同歡。
2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天湧入近30萬人次到衛武營，許多人特別盛裝打扮前來參加，高雄市長陳其邁也驚喜現身，特別裝扮成垃圾車司機造型，與現場大小朋友一起搞怪同歡。

2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天湧入近30萬人次到衛武營，許多人特別盛裝打扮前來參加，高雄市長陳其邁也驚喜現身，特別裝扮成垃圾車司機造型，與現場大小朋友一起搞怪同歡。記者劉學聖／攝影
2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天湧入近30萬人次到衛武營，許多人特別盛裝打扮前來參加，高雄市長陳其邁也驚喜現身，特別裝扮成垃圾車司機造型，與現場大小朋友一起搞怪同歡。記者劉學聖／攝影

2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天湧入近30萬人次到衛武營，許多人特別盛裝打扮前來參加。記者劉學聖／攝影
2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天湧入近30萬人次到衛武營，許多人特別盛裝打扮前來參加。記者劉學聖／攝影

2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天湧入近30萬人次到衛武營。記者劉學聖／攝影
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2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天湧入近30萬人次到衛武營，許多人特別盛裝打扮前來參加。記者劉學聖／攝影
2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天湧入近30萬人次到衛武營，許多人特別盛裝打扮前來參加。記者劉學聖／攝影

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2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天湧入近30萬人次到衛武營，許多人特別盛裝打扮前來參加，高雄市長陳其邁也驚喜現身，特別裝扮成垃圾車司機造型，與現場大小朋友一起搞怪同歡。記者劉學聖／攝影

陳其邁 垃圾車 萬聖節

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